Phó chủ tịch Apple: 'Số lượng nhà phát triển ứng dụng Việt vượt trội'

Eddy Cue, Phó chủ tịch Apple, nói nếu nhìn từ quy mô dân số, số lượng nhà phát triển ứng dụng của Việt Nam là hoàn toàn vượt trội so với nhiều nước khác.

Eddy Cue gia nhập Apple năm 1989 với vai trò quản lý mảng phần mềm và lãnh đạo nhóm hỗ trợ khách hàng. Các sản phẩm như iPhone, hay loạt dịch vụ như App Store, iTunes, iBooks, iMovie, iCloud, Apple Music, Apple Maps, Apple Pay đều có sự đóng góp không nhỏ của ông. Hiện ông là Phó chủ tịch cấp cao về phần mềm và dịch vụ Internet của công ty.

Sau CEO Tim Cook và Phó chủ tịch phụ trách marketing Greg Joswiak, ông Cue là lãnh đạo lớn thứ ba của Apple tới Việt Nam ngày 25-26/8. Việt Nam cũng nhiều lần được nhắc đến là một trong những thị trường trọng điểm của hãng trên toàn cầu.

Eddy Cue, Phó chủ tịch Apple. Ảnh: Variety

- Ấn tượng đầu tiên của ông khi tới Việt Nam là gì?

- Tôi chưa có nhiều thời gian khám phá vì bận họp suốt từ lúc tới đây. Nhưng sau cuộc trò chuyện này, chúng tôi sẽ có một bữa tối với món ăn địa phương tuyệt vời. Tôi thực sự rất mong chờ. Việt Nam rất nổi tiếng, ít nhất ở Mỹ, vì nền ẩm thực tuyệt vời, nên tôi đặc biệt hào hứng.

- Tại sao ông chọn điểm đến lần này là Việt Nam? Thị trường này có ý nghĩa quan trọng ra sao trong chiến lược toàn cầu của Apple?

- Tim Cook tới Việt Nam một năm trước và chúng tôi cũng bắt đầu nhiều dịch vụ quan trọng của mình ở đây, từ Music đến TV+. Doanh số và mức độ quan tâm của người dùng với sản phẩm Apple tăng trưởng rất nhanh và đó là lý do tôi ở đây hôm nay. Tôi tò mò muốn thấy một thị trường đang phát triển mạnh mẽ, nơi chúng tôi có những lợi thế lớn và để xem có thể làm gì để hỗ trợ cộng đồng nhiều hơn nữa.

- Theo Báo cáo minh bạch App Store 2024, Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về số ứng dụng bị gỡ bỏ. Ông đánh giá thế nào về thống kê này?

- Chà, để tôi nói về mặt tích cực trước. Thông tin nghe có vẻ tiêu cực, nhưng mặt tích cực là, Việt Nam đứng thứ ba đến từ việc các bạn có rất nhiều nhà phát triển. Nếu nhìn từ góc độ quy mô dân số, số lượng nhà phát triển phần mềm hoàn toàn vượt trội. Hãy nhìn vào vị trí số một và hai trong danh sách, đó là Mỹ và Trung Quốc, hai đất nước cũng có số nhà phát triển cao hàng đầu. Vì vậy, điều tích cực đầu tiên là bạn không thể có mặt trong danh sách nếu không có nhiều nhà phát triển.

Điều thứ hai, cũng là một điểm tích cực, là App Store muốn đảm bảo người dùng không phải lo lắng về những gì họ tải xuống. Thật tốt khi hầu hết những thứ chúng tôi phát hiện với phần mềm từ Việt Nam không phải gian lận mà là lỗi kỹ thuật. Chúng tôi sau đó gửi cho họ để sửa và nộp lại. Tất nhiên, chúng tôi cũng phát hiện một số trường hợp gian lận, nhưng như tôi đã nói, nhìn chung đây là thông tin tích cực.

Ông Eddy Cue (giữa) chụp ảnh cùng Silver Nguyễn, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Amanotes (phải) và Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG. Ảnh: Apple

- Cuộc gặp với một số nhà phát triển Việt Nam tạo ấn tượng thế nào cho ông?

- Như đã nói, với quy mô dân số, cộng đồng này thật sự rất lớn. Việt Nam đã làm rất tốt về số lượng kỹ sư và giáo dục STEM, thậm chí tốt hơn nhiều nơi khác trên thế giới. Thật ngoạn mục và các bạn có thể tự hào.

Điều này giúp các công ty khởi nghiệp dễ dàng tìm kiếm kỹ sư, tạo ra thị trường cực kỳ năng động. Đó cũng là lý do có rất nhiều nhà phát triển ở đây. Tôi tin trong vài năm tới, số lượng công ty sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đây là điều đất nước có thể tự hào, và tôi nghĩ khó có cách nào khác tốt hơn để tiếp tục phát triển cộng đồng này.

- Người Việt thường thích dịch vụ, ứng dụng, nhạc và phim miễn phí. Apple sẽ làm gì để vượt qua thách thức đó?

- Đúng, chúng tôi không chọn cách thêm quảng cáo vào các dịch vụ của mình, nếu có thì chỉ là một chút trong App Store. Tôi không nghĩ người dùng sẽ thay đổi thói quen đó trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để Apple đem đến dịch vụ với nhiều giá trị hơn so với những gì họ nhận được hiện nay. Khi nhìn vào tất cả dịch vụ của Apple, như iCloud, Apple Music, Apple TV+ và cả Apple One, tôi tin còn rất nhiều điều chúng tôi có thể làm ở Việt Nam.

- Người dùng Việt cũng có xu hướng chuộng thanh toán qua mã QR. Ông có thấy đây là rào cản đối với phương thức không chạm như Apple Pay?

- Rõ ràng sản phẩm như MoMo phát triển rất tốt với mã QR tại Việt Nam. Cách thức này cũng hoạt động tốt trên thiết bị của chúng tôi nên không phải vấn đề lớn. Mặt khác, phương thức thanh toán không chạm như Apple Pay dùng NFC cũng là một giải pháp an toàn cho người dùng. Các thị trường cần thời gian phát triển, các nơi chấp nhận thanh toán cũng cần thay thế thiết bị đầu cuối để hoạt động. Nhưng nó đặc biệt đem đến lợi ích khi Việt Nam có nhiều khách du lịch nước ngoài. Khi họ đến, phần nhiều không quen mã QR nhưng lại quen với Apple Pay. Vì vậy, đây là một lý do quan trọng để kích thích triển khai dịch vụ.

Hôm nay, tôi dùng Apple Pay tại một quán kem gelato ở TP HCM và bạn sẽ thấy ngày càng nhiều nơi hỗ trợ phương thức này. Tôi nghĩ hai kiểu thanh toán bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh, đều đem đến sự thuận tiện cho người tiêu dùng.

- Vậy còn Apple Wallet? Apple có kế hoạch nào để tích hợp ví với các hệ thống tàu điện ngầm ở TP HCM hoặc Hà Nội trong tương lai?

- Mục tiêu của chúng tôi là Apple Wallet có thể thay thế tất cả những gì bạn đang để trong túi, dù là chìa khóa xe, giấy phép lái xe hay hộ chiếu, thẻ metro... Chúng tôi đang đi theo hướng đó và liên tục bổ sung tính năng. Việt Nam là thị trường rất quan trọng, nên Apple sẽ tiếp tục mở rộng và cung cấp nhiều dịch vụ hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ đều cần thời gian. Bạn phải làm việc với từng hãng xe, từng hệ thống metro, từng quốc gia về hộ chiếu... nên mất nhiều thời gian hơn so với mong muốn. Nhưng tất cả sẽ sớm có và trong vài năm tới, tôi nghĩ mọi người sẽ thấy sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực. Điều này rất tiện lợi: bạn không cần mang theo tiền mặt, không lo mất chìa khóa, mọi thứ đều an toàn vì không ai có thể lấy được.

Phó chủ tịch Apple Eddy Cue chụp ảnh cùng một số nghệ sĩ Việt Nam trong buổi giao lưu ngày 25/8. Ảnh: Apple

- Apple Music đã tạo nội dung dành cho người dùng Việt, còn Apple TV+ thì sao? Ông có thể chia sẻ kế hoạch hợp tác với nhà làm phim Việt hay đưa thêm nhiều bộ phim Việt lên nền tảng?

- Chúng tôi sản xuất nội dung hấp dẫn cho khán giả toàn cầu, bất kể nguồn gốc, dù mang tính địa phương vẫn có sức hút mọi nơi. Chúng tôi tin và muốn thực hiện nội dung thú vị tại Việt Nam. Hiện vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng đã đạt được một số thành công.

Gần đây, bộ phim lớn nhất của chúng tôi là F1: The Movie, đạt doanh thu hơn 600 triệu USD ở Mỹ và cũng là phim lớn nhất trong sự nghiệp của Brad Pitt. Chúng tôi rất tự hào về điều đó. Ngoài ra, series như Severance và The Studio đều được đề cử giải Emmy cho hạng mục Phim chính kịch và Phim hài xuất sắc, cùng nhiều chương trình khác góp mặt tại Emmy. Đội ngũ của chúng tôi đang làm tốt và muốn mở rộng để sản xuất nội dung mang tính địa phương tại Việt Nam.

Tuấn Hưng