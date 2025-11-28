Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ông Vũ Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng thời sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình của Thủ đô khi đơn vị này được thành lập.

Sáng 28/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố quyết định điều động ông Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ông được giao phối hợp xây dựng và trình Đề án thành lập cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá ông Tuấn có kinh nghiệm quản lý ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong môi trường báo chí và cơ quan dân cử. Lãnh đạo Thành ủy kỳ vọng cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình của Thủ đô sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tạo sự thấu hiểu và lan tỏa khát vọng phát triển của thành phố.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Vũ Minh Tuấn (trái) sáng 28/11. Ảnh: Hoàng Phong

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tuấn cho biết sẽ nỗ lực phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận để nâng cao chất lượng thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực và lắng nghe tâm tư người dân, góp phần củng cố niềm tin xã hội. Ông nhấn mạnh thành công chỉ đến từ sự đoàn kết và mong nhận được sự ủng hộ của tập thể.

Ông Vũ Minh Tuấn 50 tuổi, từng giữ các chức vụ tại Đài Tiếng nói Việt Nam, gồm Giám đốc VOV Giao thông, Phó tổng Giám đốc và sau đó là Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội, trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 9/2020.

Thành phố Hà Nội đang triển khai đề án sắp xếp hệ thống báo chí, thống nhất thành một cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình. Hiện Thủ đô có 8 cơ quan báo chí với tổng 1.284 lao động, trong đó 485 người làm việc tại các báo và tạp chí, 799 người tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Võ Hải