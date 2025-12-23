Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó ban Tổ chức Trung ương

Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trợ lý Thủ tướng, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 23/12, ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về điều động nhân sự với ông Trịnh Mạnh Linh.

Ông Linh là tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ ngoại thương, cử nhân luật. Ông làm thư ký cho ông Phạm Minh Chính từ khi ông Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa 12 (2016-2021). Tháng 8/2023, ông Linh được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tháng 1/2025, ông Linh được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trịnh Mạnh Linh phát biểu chiều 23/12. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định cho ông Linh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá ông Linh trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau ở trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Ban Bí thư đánh giá ông Linh là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tư duy và phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc.

Theo ông Hưng, Đại hội Đảng 14 đang đến gần, khối lượng công việc của ban rất quan trọng và nặng nề. Sau Đại hội, ban chủ trì tham mưu phân công công tác với các Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Ban cũng tham mưu chế độ với các Ủy viên Trung ương khóa 13 không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội Đảng 14. Ban phối hợp chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Vì vậy, ông Hưng mong muốn ông Linh cùng tập thể Ban phấn đấu cao nhất hoàn thành chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ công việc.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương hiện là ông Lê Minh Hưng với 7 Phó ban giúp việc là các ông Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Nội vụ kiêm nhiệm), Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh và bà Bùi Thị Quỳnh Vân.

Vũ Tuân