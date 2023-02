Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang bị bắt

Ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang, bị cáo buộc liên quan vụ tham ô tài sản trong thời gian làm Chủ tịch huyện Chợ Mới.

Ngày 18/2, ông Ngô Hoàng Hiếu, Vũ Minh Thao (Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới), Nguyễn Hồng Viễn (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới), Lê Quốc Điền (Chủ tịch UBND xã Long Điền A), Lưu Văn Khôn (Chủ tịch UBND xã Kiến Thành), Nguyễn Thùy Trang (Kế toán UBND xã Hòa An) bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, Trương Hiếu Phúc (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Trương Đặng), Dương Minh Tâm (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thuận Trị), Nguyễn Thành Phú (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Hữu Thịnh) cũng bị bắt tạm giam.

Động thái này được đưa ra sau 3 tháng Công an tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ của Thanh tra huyện Chợ Mới - chỉ ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một số công trình do UBND xã Hòa An làm chủ đầu tư. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng đề nghị làm rõ một số cán bộ nhiệm kỳ trước có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước trên 11,3 tỷ đồng.

Ông Hiếu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chợ Mới

Ông Hiếu nguyên là chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021-2026, được điều động giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang từ tháng 8/2021.

Công an An Giang chưa công bố sai phạm cụ thể của ông Hiếu và các bị can.

Ngọc Tài