Phó chánh án Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày 4/11, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, giữ chức Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Đoàn đảm nhiệm cương vị mới thay ông Nguyễn Văn Quảng - người vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Quốc Đoàn 50 tuổi, tiến sĩ Luật, quê tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng làm Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Tháng 7/2020, ông giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn vào năm 2021. Ông Đoàn làm Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao từ tháng 12/2024.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, chịu trách nhiệm quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước. Hiện cơ quan này do ông Đoàn Hồng Phong làm Tổng Thanh tra, các Phó tổng gồm ông Nguyễn Quốc Đoàn (Thường trực), Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường và Lê Tiến Đạt.

