Phổ cập OLED - chiến lược tạo sức hút cho laptop Asus









Các hãng laptop hiện nay xem màn hình OLED như "mặt tiền" quan trọng để thu hút người dùng khi mọi khác biệt hiển thị lộ rõ sau vài giây bật máy. Theo báo cáo của Omdia, số lượng laptop dùng tấm nền này đạt khoảng 4 triệu năm 2024, dự báo đạt 7 triệu năm 2025 và sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026. OLED (Organic Light-Emitting Diode) khác LCD ở điểm mỗi điểm ảnh có thể tự phát sáng, không cần đèn nền. Sự khác biệt này tạo ra màu đen sâu, độ tương phản cao, dải màu rộng hơn và góc nhìn tốt hơn. Trải nghiệm xem phim, chỉnh sửa ảnh, dựng video hay đơn giản là làm việc với tài liệu đều được cải tiến. Với nhu cầu học tập, giải trí, làm việc đa nền tảng theo xu hướng hậu đại dịch, chất lượng hiển thị trở thành nhu cầu thực tế thay vì tính năng "để có thì tốt".

Asus Vivobook S14 trang bị màn hình OLED để tăng chất lượng hiển thị. Ảnh: Asus

Tuy nhiên, chi phí sản xuất tấm nền OLED cao khiến sản phẩm trước đây chỉ xuất hiện trên những mẫu laptop đắt tiền. Với người dùng phổ thông, OLED từng là tính năng "xa xỉ", buộc họ phải trả thêm hàng triệu đồng nếu muốn sử dụng. Với Asus, thương hiệu tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách, trang bị ngay trên những mẫu tầm trung để cả sinh viên, người làm việc văn phòng vẫn có thể tiếp cận. Nhờ chiến lược này, thương hiệu liên tục dẫn đầu thị phần laptop OLED trong nhiều năm qua. Theo số liệu Asus trích dẫn từ một đơn vị nghiên cứu thị trường, trong giai đoạn tháng 9/2023 đến 8/2024, hãng dẫn đầu phân khúc với gần 85% thị phần. Sang năm tiếp theo, dù nhiều thương hiệu mở rộng danh mục OLED, Asus vẫn duy trì hơn 70% thị phần tại nhóm nhà bán lẻ lớn. Asus đưa OLED thành trang bị mặc định trên Zenbook và Vivobook. Chiến lược này được ví giống như việc mang "màn chiếu rạp" thu nhỏ xuống phân khúc mà người dùng trước đây chỉ quen với LCD hay IPS. Chiến lược này đồng thời tạo "độ nới rộng" cho tổng thị trường laptop OLED. Tuy nhiên, để phổ cập công nghệ hiển thị cao hơn cho nhiều phân khúc, nhà sản xuất phải cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm. Thông số kỹ thuật giữa các máy ở phân khúc khác nhau sẽ được điều chỉnh khác biệt, nhưng ba giá trị cốt lõi của OLED vẫn được giữ lại trên mọi sản phẩm.

Màn hình OLED có dải màu rộng, rực rỡ, tái tạo chi tiết tốt hơn LCD. Ảnh: Asus

Đầu tiên là dải màu 100% DCI-P3 - tiêu chuẩn màu dùng trong điện ảnh. Dải màu DCI-P3 rộng hơn sRGB khoảng 25% do đó cho chất lượng hiển thị tươi, sâu và chân thực hơn, tối ưu cho làm việc với hình ảnh, chỉnh sửa video. Độ sáng cao (khoảng 500 nit) đủ sử dụng tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, kể cả ngoài trời. Cuối cùng là chứng nhận Vesa TrueBlack 600 - tăng khả năng hiển thị chi tiết vùng tối, giảm sự mỏi mắt khi dùng trong môi trường thiếu sáng. Trên thực tế, sự khác biệt giữa LCD và OLED hiện rõ ngay khi bật máy. Màu sắc nổi, vùng tối sâu và các chi tiết nhỏ như bóng đổ, đường viền hiện lên rõ nét, tạo cảm giác "thật" hơn thay vì phẳng và xám như trên một số màn LCD. Nhóm yếu tố này khó thể hiện qua thông số kỹ thuật nhưng dễ nhận ra khi trải nghiệm trực tiếp.

Màn OLED trên Zenbook 14 cho màu đen sâu, tương phản vùng sáng - tối. Ảnh: Asus

Asus cũng mang đến nhiều cải tiến trên màn hình để giải quyết những nỗi lo của người dùng. Chẳng hạn, tấm nền OLED thường gặp vấn đề về độ bóng, dễ tạo phản chiếu trong môi trường sáng mạnh. Nhà sản xuất giải quyết bài toán này bằng việc kết hợp độ sáng cao hơn và lớp phủ chống phản chiếu. Các bài kiểm nghiệm thực tế và phản hồi từ người dùng cho thấy khả năng hiển thị ngoài trời ổn định, đặc biệt trong môi trường quán cà phê – nơi người trẻ và nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc. Trang bị này hỗ trợ đáng kể cho nhóm người dùng có lối sống linh hoạt, vốn là tệp khách hàng mà các hãng máy tính nhắm đến trong những năm gần đây. Burn-in (lỗi lưu ảnh) cũng là nỗi lo phổ biến của người dùng OLED. Asus phát triển hệ thống OLED Care - cơ chế tự động dịch chuyển điểm ảnh tĩnh, giảm nguy cơ lưu ảnh. Bên cạnh đó, hãng nhấn mạnh loạt kiểm nghiệm độ bền theo tiêu chuẩn quân đội và chứng nhận TÜV Rheinland Eye-Care, liên quan đến kiểm soát ánh sáng xanh và độ nhấp nháy, bảo vệ mắt trong quá trình sử dụng. Chưa có nhiều thử nghiệm độc lập quy mô lớn về tuổi thọ OLED trên laptop, các đánh giá cá nhân trên diễn đàn cho thấy tình trạng burn-in trên laptop Asus OLED không phổ biến trong những năm đầu sử dụng. Trong chiến lược phổ cập OLED của Asus, hãng không chỉ nhấn mạnh tính năng hiển thị mà cố gắng kết nối OLED với nhu cầu sử dụng hàng ngày của từng nhóm người dùng. Trong đó, ba nhóm trọng tâm là người trẻ – dân văn phòng, nhà sáng tạo nội dung và nhóm người dùng cao cấp chú trọng sức khỏe thị giác. Với người trẻ, laptop được xem như "vật đồng hành" trong mọi bối cảnh từ quán cà phê buổi sáng, coworking buổi trưa, đến góc phòng riêng buổi tối. Màn hình rõ, ít chói giúp họ linh hoạt chuyển đổi không gian, không phải tìm kiếm đúng vị trí tránh nắng hay xoay màn hình liên tục. Đồng thời thiết bị cần gọn nhẹ, dễ di chuyển và đủ thẩm mỹ để trở thành một phần phong cách cá nhân. Laptop Asus OLED mang lại lợi thế trong việc hiển thị rõ ràng ngay cả khi ánh sáng thay đổi liên tục.

Người dùng học tập, làm việc, sáng tạo trên laptop OLED Asus. Ảnh: Asus

Với những người làm thiết kế, nhiếp ảnh gia, dựng video hay sáng tạo nội dung, độ chính xác màu và độ tương phản là yếu tố then chốt. Một màn hình tốt giúp họ chỉnh sửa hình ảnh đúng hơn, giảm sai lệch giữa bản xem trên máy và bản xuất ra thực tế. Nhờ khả năng hiển thị 100% DCI-P3 và độ sáng cao, laptop của Asus phù hợp với nhóm này. Nhóm người dùng laptop cao cấp thường chú trọng vào sự cân bằng khi cần cả thiết kế đẹp, trải nghiệm tốt, độ bền cao và an toàn khi sử dụng lâu trong ngày. Đại diện cho nhóm nhu cầu này là dòng Zenbook S14 và Vivobook S14. Trên các thiết bị Asus nhấn mạnh vào khả năng giảm ánh sáng xanh và chứng nhận Eye-Care giúp tiếp cận nhóm này theo cách cụ thể hơn, thay vì chỉ nói về hiệu năng. Theo hãng, việc phổ cập OLED thể hiện sự dịch chuyển trong triết lý sản phẩm. Từ cạnh tranh cấu hình, đơn vị chuyển sang nâng cấp trải nghiệm hiển thị đi kèm thiết kế linh hoạt. Ở góc độ thị trường, chiến lược này giúp hãng tạo ra khoảng cách so với nhóm thương hiệu chưa ưu tiên OLED ở phân khúc tầm trung. Với người dùng, việc có danh mục sản phẩm đa phân khúc tạo cơ hội để tiếp cận công nghệ hình ảnh cao hơn đi kèm mức phí phù hợp.

Asus phát triển danh mục sản phẩm OLED nhiều phân khúc. Ảnh: Asus

Đại diện Asus cho rằng, laptop hiện nay được nhìn nhận như thiết bị phục vụ cùng lúc công việc, học tập, sáng tạo, giải trí. Do đó, màn hình trở thành một trong những yếu tố định hình trải nghiệm. "Từ việc xem phim, làm slide, chỉnh ảnh đến đọc văn bản trong thời gian dài, hiển thị rõ ràng và dễ chịu cho mắt là nhu cầu thực sự, không chỉ là tính năng", đại diện đơn vị nói. Đơn vị khẳng định chiến lược phổ cập OLED cho thấy tương lai của laptop sẽ được quyết định phần lớn bởi màn hình. "OLED có thể trở thành tiêu chuẩn phổ thông, giống như việc Full HD từng thay thế HD, hay cách tấm nền IPS dần thay thế TN trong suốt hai thập kỷ qua", vị này nói thêm.