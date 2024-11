'Phố cà phê đường tàu nên thành điểm du lịch'

Hà Nội nên biến phố cà phê đường tàu thành điểm du lịch chính thức và thực hiện các biện pháp quản lý, thay vì cấm như hiện nay, theo chuyên gia và khách quốc tế.

"Đó là một trong 10 điểm nhất định phải ghé thăm khi đến Hà Nội của tôi", Hong Lim, 28 tuổi đến từ Singapore cho biết khi được hỏi về cà phê đường tàu. Đoàn tàu lướt qua ngay bên cạnh tạo cho Lim cảm giác "thích thú trong sợ hãi".

Phố cà phê đường tàu nằm giáp ranh 3 phường Điện Biên (quận Ba Đình), Cửa Nam, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm). Tháng 10/2019, chính quyền TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường sắt, mất an ninh an toàn trong khu vực. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định, các hộ dân kinh doanh trên hành lang đường tàu Phùng Hưng sẽ không đảm bảo an toàn đường sắt.

Khách quốc tế đến chụp ảnh tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội ngày 24/11. Ảnh: Ngọc Thành

Sau đó các hộ dân nộp đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng với mong muốn tiếp tục được kinh doanh kèm theo các giải pháp để vừa có thể đảm bảo an toàn hành lang đường sắt, vừa phát triển du lịch. Tuy nhiên chính quyền đã bác đơn. Ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã xem xét đơn kiến nghị được kinh doanh trở lại của các hộ dân khu vực đường tàu Điện Biên Phủ - Phùng Hưng và lấy ý kiến của ngành giao thông. Theo đó, việc kinh doanh tại khu vực này không đảm bảo an toàn hành lang đường sắt nên các kiến nghị của người dân không thể thực hiện được.

Từ đó đến nay bảng cấm, rào chắn từng dựng ở nhiều nơi, nhưng khu vực này cứ vãn rồi đông trở lại, đặc biệt khi khi lực lượng công an rút khỏi đây.

Ngày 24/11, hàng trăm, có thời điểm hàng nghìn du khách đổ về các quán cà phê trong phố check in mỗi khi có chuyến tàu đi qua. Những hộ dân quanh đây tận dụng không gian vỉa hè làm nơi kinh doanh đồ uống và ăn vặt.

Hướng dẫn viên tiếng Tây Ban Nha Nguyễn Duy Tuấn, 39 tuổi, cho biết nhiều đoàn khách ngay khi đặt chân đến Hà Nội đã nhờ dẫn đến nơi này nhưng anh từ chối. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được tin nhắn khoe tự đi của du khách cùng hình ảnh họ check in tại phố cà phê đường tàu. "Nơi này rất nổi tiếng với khách quốc tế dù không bao giờ xuất hiện trong lịch trình bán tour", Tuấn cho biết.

"Đây là một kiểu PR ngược. Càng cấm thì khách càng tới", ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Công ty du lịch Lửa Việt nhận xét.

Giải thích lý do chụp ảnh ở phố đường tàu nguy hiểm nhưng khách vẫn đổ xô tới, ông Mỹ cho rằng cần nhìn nhận lại vấn đề, lỗi không hoàn toàn do khách thích sống ảo. Ngành du lịch đang thiếu các sản phẩm hấp dẫn, thu hút khách. Nếu có sản phẩm thay thế, khách sẽ phân tán đi các nơi đó ngay.

Du khách đổ xô đến các quán cà phê ở phố đường tàu để chụp ảnh hôm 24/11. Ảnh: Hoàng Giang

"Phố cà phê đường tàu nên tồn tại hay không tồn tại là vấn đề cần giải đáp hiện nay", Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt nói. Ông Đạt sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, nhà cách phố cà phê đường tàu một đoạn ngắn. Cách đây 30-40 năm, khu phố này gần giống "xóm liều", quanh cảnh nhếch nhác. Ngày nay, khi phát triển dịch vụ quán cà phê để khách đến check in, khu phố được "lột xác", tính thẩm mĩ tăng lên rất nhiều.

Khi ngành đường sắt Việt Nam vẫn còn kiểm soát chặt chẽ vé tàu, ai không có vé không được rời ga, khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Phần lớn do khách đi lậu vé, trốn kiểm tra nên khi tàu giảm tốc để vào sân ga, họ sẽ nhảy tàu. Phố cà phê đường tàu là khu vực được nhiều người chọn để nhảy. Hiện nay, với cách kiểm soát vé mới, các trường hợp nhảy tàu không còn, tai nạn rất ít. Từ khi phố cà phê đường tàu trở thành xu hướng trên mạng, tính đến nay nơi này chưa có vụ tai nạn chết người nào vì khách mải sống ảo. Do đó, khách vẫn kéo đến bất chấp lệnh cấm.

Theo quan sát của các chuyên gia và những người làm trong ngành du lịch, phần lớn khách đến phố cà phê đường tàu là khách quốc tế. Họ xem các bức ảnh đăng trên mạng và đổ xô đến khi tới Hà Nội.

Khách du lịch thả đèn trời tại đoạn đường ray có xe lửa đi qua tại phố cổ Thập Phần, Đài Loan. Ảnh: Tripadvisor

Việt Nam đang phát triển du lịch với tốc độ mạnh mẽ. Ngành du lịch Hà Nội cũng tăng trưởng không ngừng, dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm, với 4,95 triệu lượt, tăng 36% so với cùng kỳ 2023. Ngoài các điểm đến văn hóa, khách cũng mong muốn tìm kiếm những thứ khác lạ. "Khách quốc tế thường thích cái mới, độc đáo và cảm giác mạnh", ông Đạt lý giải nguyên nhân phố cà phê đường tàu lại hút khách đến vậy dù bị cấm.

Quay trở lại vấn đề phố cà phê đường tàu nên tồn tại hay không tồn tại, các chuyên gia cho rằng ngành du lịch Hà Nội nên biến điểm yếu thành điểm mạnh. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê hôm 24/10, mạng lưới đường sắt quốc gia tính đến 2022 có chiều dài hơn 3.100 km. "Mỗi đoạn đường sắt này ở Hà Nội là hút khách? Tại sao chúng ta không tận dụng và biến thành lợi thế du lịch?", CEO một công ty lữ hành tại khu vực phố cổ Hà Nội nói.

Trong bài "Cà phê đường tàu đông khách trở lại" đăng trên VnExpress ngày 26/11, nhiều độc giả cũng bày tỏ quan điểm nên giữ lại phố cà phê đường tàu thay vì cấm. Độc giả có biệt danh Demon Slayer đưa quan điểm "Không nên cấm. Du khách thấy độc, lạ nên họ cũng quyết định chọn Việt Nam là điểm đến cho hành trình du lịch". Bình luận này nhận được nhiều ý kiến đồng tình, với hơn 400 lượt yêu thích.

"Nơi đây nổi tiếng thế giới rồi, đó là điểm mạnh cần phát huy và nâng tầm, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tạo tăng trưởng cho ngành du lịch hơn là cấm", độc giả Cao Java cho biết. Quan điểm này cũng nhận được hơn 200 lượt đồng tình.

Nếu xét về an ninh - an toàn, mọi hoạt động ở phố cà phê đường tàu đang vi phạm quy định về an toàn của ngành đường sắt. Nhưng nếu không cấm được, chúng ta nên chuyển sang quản lý, giống như cách Đài Loan đang áp dụng với trải nghiệm thả đèn trời ở đường ray xe lửa tại phố Thập Phần.

Ông Đạt gợi ý, Hà Nội có thể thực hiện nhiều biện pháp thí điểm như công nhận phố đường tàu là một điểm đến du lịch và đưa ra các quy định nghiêm ngặt để quản lý. Những người tham gia kinh doanh ở khu vực này có thể đóng một khoản tiền để trang bị các thiết bị như loa, đèn chiếu sáng cảnh báo du khách khi tàu chuẩn bị chạy đến. Số tiền đó cũng dùng để thuê người nhắc nhở, cảnh báo du khách, nhằm đảm bảo an toàn. Loa phát có thể dùng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để phục vụ khách quốc tế.

"Chúng ta có thể coi đến phố cà phê đường tàu check in như một môn thể thao mạo hiểm", theo ông Đạt.

Chủ tịch Công ty Du lịch Lửa Việt Nguyễn Văn Mỹ cho rằng chính quyền, chủ quán, du khách đều có lý riêng. Hà Nội muốn dẹp phố cà phê đường tàu vì đặt an toàn của người dân lên đầu; chủ quán muốn có thêm doanh thu; du khách cần có những trải nghiệm lạ.

Hà Nội cần xem đây là loại hình dịch vụ có điều kiện, thay vì "không quản được thì cấm". Ai đáp ứng thì cấp phép có thời hạn với những qui định cụ thể và phạt thật nặng nếu vi phạm. Du khách vi phạm, chủ quán cũng phải liên đới trách nhiệm. Nếu có qui định rõ ràng, chính quyền vẫn có thể quản lý. Cả chủ quán (doanh thu), du khách (trải nghiệm) và nhà nước (thu thuế) cùng có lợi.

"Cuốn sách càng bị cấm, càng có nhiều người đọc. Vấn đề phố cà phê đường tàu cũng vậy", Chủ tịch du lịch Lửa Việt nói.

Phương Anh