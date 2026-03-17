Phó bí thư Đoàn bán hàng trăm 'giấy xác nhận công tác xã hội' khống

TP HCMVõ Đông Hồ khi còn là Phó bí thư đoàn phường đã ký hàng trăm giấy xác nhận công tác xã hội khống bán cho sinh viên để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, nhằm thu lợi.

Ngày 17/3, Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu Phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ) bị TAND Khu vực 10 - TP HCM, tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội Giả mạo trong công tác.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thanh Duy (cựu Bí thư Đoàn phường 1, quận 3 cũ) lĩnh 13 năm và Nguyễn Phương Thắng (lao động tự do) 12 năm tù về cùng tội danh.

Bị cáo Võ Đông Hồ (giữa) cùng các bị cáo khác tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo buộc, khi là Phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 (cũ), Hồ được giao nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia các hoạt động công tác xã hội tại địa phương và cấp giấy xác nhận cho người tham gia.

Tại một số trường đại học có quy định sinh viên muốn đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải hoàn thành số ngày công tác xã hội theo quy định. Trong đó, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) quy định sinh viên hệ đại học phải tham gia công tác xã hội 15 ngày, hệ cao đẳng 10 ngày.

Thông thường, sinh viên liên hệ với Đoàn phường để đăng ký hoạt động công tác xã hội theo nhóm. Khi có chương trình, Đoàn phường sẽ thông báo cho trưởng nhóm đến tham gia và sau đó cấp giấy xác nhận do Hồ lập, ký tên và đóng dấu.

Tuy nhiên, thông qua Nguyễn Phương Thắng (bạn học của Hồ), người bán nước trước cổng Trường STU, Hồ biết nhiều sinh viên không có thời gian tham gia CTXH nhưng vẫn cần giấy xác nhận để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Hồ sau đó lập các giấy xác nhận công tác xã hội khống, ký tên, đóng dấu của Đoàn phường 4 nhưng để trống thông tin họ tên, mã số sinh viên, rồi đưa cho Thắng bán lại. Hồ đã đưa cho Thắng bán 204 giấy xác nhận với giá 200.000 đồng. Thắng sau đó bán lại với giá 500.000 đồng và hưởng tiền chênh lệch.

Ngoài việc cấp bán giấy CTXH khống thông qua Thắng, Hồ còn trực tiếp bán cho những người khác với giá dao động từ 300.000 đồng/bộ đến 350.000 đồng/bộ.

Kết quả điều tra xác định, từ 2020 đến 2021, Hồ đã làm 373 giấy công tác xã hội khống, bán cho 63 sinh viên Trường STU, thu lợi 14,3 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, cơ quan công tố cũng xác định, Nguyễn Thanh Duy trong thời gian giữ chức Bí thư Đoàn phường 1, quận 3, đã cấp 9 giấy xác nhận công tác xã hội khống cho sinh viên Trường STU thu lợi 1,6 triệu đồng.

Tháng 3/2022, qua rà soát, Trường STU phát hiện nhiều hồ sơ xác nhận tham gia công tác xã hội có dấu hiệu bất thường, nội dung xác nhận giống nhau, trong khi thời gian tham gia lại rơi vào giai đoạn giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19. Nhà trường sau đó đã trình báo công an.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Trong đó, bị cáo Hồ trình bày thời điểm xảy ra vụ việc do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên không biết hành vi của mình là sai, cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra.

Hồ khai thêm, việc cấp khống giấy xác nhận tham gia công tác xã hội xảy ra trong giai đoạn dịch Covid-19, khi công việc nhiều nên không nhớ rõ thời điểm các sinh viên đến tham gia hoạt động. Bị cáo cho rằng việc cấp giấy nhằm giúp các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Bởi, có nhiều sinh viên đến năn nỉ nhờ xác nhận vì không thể nghỉ làm để tham gia công tác xã hội, thậm chí có trường hợp đề nghị nhờ người đi tham gia thay.

Bình Nguyên