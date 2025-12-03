Phó ban Tổ chức Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Phan Thăng An 51 tuổi, Phó ban Tổ chức Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 3/12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và tham gia Đảng ủy Quân khu 1. Ông An kế nhiệm ông Quản Minh Cường, người được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh sáng cùng ngày.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thăng An nói sẽ phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên để lan tỏa hình ảnh Cao Bằng và tăng sức hút của tỉnh.

Ông Phan Thăng An. Ảnh: TTXVN

Ông Phan Thăng An quê Đà Nẵng, là tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam cũ. Sau đó, ông công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Vụ phó, Vụ trưởng Địa phương II; Cục trưởng Bảo vệ Chính trị nội bộ; Phó bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 12/2022, ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và giữ cương vị này đến nay.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tháng 9 đặt mục tiêu 5 năm tới đưa tỉnh đạt mức tăng trưởng khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; trở thành trung tâm giao thương kết nối Việt Nam với Trung Quốc và ASEAN; mở rộng kết nối hạ tầng giao thông đối ngoại và hình thành trục động lực thương mại - du lịch vùng.

Vũ Tuân