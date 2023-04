Ông Phạm Văn Thành, Phó ban Tổ chức tỉnh Quảng Ninh, bị khai trừ đảng ngày 27/4, một tuần sau khi bị khởi tố.

Theo quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, khi còn làm Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, quá trình chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch Covid-19, ông Thành không tư lợi cá nhân nhưng đã thiếu trách nhiệm, có những chỉ đạo trái quy định, gây hậu quả nghiệm trọng.

Ngày 20/4, ông Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan.

Ông Phạm Văn Thành bị khởi tố, khai trừ đảng vì những sai phạm trong thời gian công tác ở thị xã Đông Triều. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó ngày 13/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bị can với 4 cán bộ thuộc các cơ quan của thị xã Đông Triều. Quá trình điều tra xác định, các bị can đã làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết khi thanh toán cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, gây thất thoát ngân sách. Sự việc xảy ra trong thời gian ông Thành làm Bí thư Thị ủy, Chủ tịch thị xã Đông Triều.

Cuối tháng 8/2022, ông Thành bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cảnh cáo. Ngày 25/11/2022, ông được cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 1/12/2022, ông Thành làm Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lê Tân