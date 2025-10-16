Campuchia công bố video phụ nữ Hàn Quốc bày tỏ tình yêu với quốc gia này, ca ngợi cuộc sống tại đây "yên bình", không giống truyền thông mô tả.

"Hãy lắng nghe một phụ nữ Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc tại Campuchia", Bộ Nội vụ Campuchia viết trên Facebook hôm 15/10.

Trong video đăng kèm, người phụ nữ cho biết đang sống ở Campuchia và bày tỏ tình yêu với đất nước này. "Tôi yêu Campuchia và tin rằng tất cả công dân Hàn Quốc sống tại đây đều đang theo dõi tình hình khó khăn hiện nay với tâm trạng lo lắng", người này cho hay.

Cô kêu gọi công dân Hàn Quốc tại Campuchia tham gia hoạt động cứu trợ cho người dân sở tại bị ảnh hưởng bởi căng thẳng biên giới với Thái Lan. Cô cho biết đang có một chiến dịch hiến máu và khuyến khích mọi người mang đồ cứu trợ đến một khu chợ ở Phnom Penh để giúp người Campuchia gặp khó khăn.

Phnom Penh đăng video phụ nữ Hàn Quốc ca ngợi cuộc sống ở Campuchia Phụ nữ Hàn Quốc chia sẻ về cuộc sống ở Campuchia trong video đăng ngày 14/10. Video: Bộ Nội vụ Campuchia

Bộ Nội vụ Campuchia trước đó một ngày đăng video về một phụ nữ Hàn Quốc khác, cho biết người này nói "muốn chia sẻ về cuộc sống 13 năm qua tại Campuchia với người dân Hàn Quốc và thế giới".

"Tôi đã sống ở đây 13 năm. Tuy tin tức gần đây cho thấy những chuyện đáng lo ngại ở Campuchia, cuộc sống thường nhật của tôi ở đây lại rất khác", cô nói, thêm rằng mình đang mở một quán cafe ở Phnom Penh.

Người phụ nữ nhấn mạnh cuộc sống ở Campuchia rất yên bình bất chấp những gì truyền thông gần đây mô tả. "Tất nhiên thách thức luôn hiện hữu ở bất kỳ quốc gia nào, song Campuchia vẫn yên bình và người dân thì có trái tim ấm áp. Đó là lý do vì sao tôi thật sự yêu cuộc sống ở đây", cô cho hay.

"Những hình ảnh trên truyền thông chưa phản ánh hết thực tế. Chúng tôi đang sống yên ổn và đầy cảm kích tại Campuchia", người này nói thêm.

Seoul chưa bình luận về thông tin.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định đây là nỗ lực của Campuchia nhằm trấn an cộng đồng nước ngoài sau những sự việc gần đây, trong đó có vụ nam sinh viên Park Minho, 22 tuổi, bị dụ sang Campuchia và bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 10/10 triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ lo ngại về tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc ở Campuchia.

Hai phụ nữ Hàn Quốc chia sẻ về cuộc sống ở Campuchia trong các video đăng ngày 14,15/10. Ảnh chụp màn hình

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã nhận được 330 đơn trình báo về các đường dây tội phạm có tổ chức chuyên lừa đảo trực tuyến và bắt cóc công dân nước này.

Tính đến tháng 8, phần lớn số vụ đã được đóng hồ sơ do giới chức Hàn Quốc xác nhận người được trình báo không còn bị bắt nhốt. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 80 công dân chưa được xác định tung tích.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 thông báo áp lệnh cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, đồng thời kêu gọi người dân nước này rời khỏi tỉnh Sihanouk, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm.

Phạm Giang (Theo Korea Times)