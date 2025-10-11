Phin cà phê khắc biểu tượng 34 tỉnh thành

Từ Văn Miếu Quốc Tử Giám đến chợ Bến Thành - những công trình biểu tượng của Hà Nội, TP HCM được khắc laser biến mỗi chiếc phin cà phê thành tác phẩm nghệ thuật.

Bộ sưu tập phin pha cà phê 34 tỉnh thành "Đất Việt trong tôi" được Công ty cổ phẩn Nhôm nhựa Kim Hằng tung ra thị trường hồi tháng 9, khắc laser hình ảnh biểu tượng và tên các tỉnh thành mới.

6 sản phẩm khắc địa danh 6 thành phố lớn trong bộ sưu tập phin cà phê "Đất Việt trong tôi". Ảnh: Kim Hằng

Đại diện của Kim Hằng cho biết bộ sưu tập thể hiện tinh thần dân tộc. Mỗi chiếc phin là một mảnh ghép quê hương, khắc họa di sản, biểu tượng văn hóa - khi ghép lại thành bộ sưu tập, đó là hình ảnh đất Việt thống nhất, vững bền. Bên cạnh đó, bộ sản phẩm cũng góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa cà phê khi cà phê phin là một văn hóa thưởng thức lâu đời của người Việt.

Có gần 50 năm kinh nghiệm trong ngành nhôm gia dụng và gần 20 năm sản xuất các phin pha cà phê, Kim Hằng mong muốn tạo nên một sản phẩm bên cạnh phục vụ nhu cầu thưởng thức cà phê, còn mang giá trị tinh thần và văn hóa Việt. Từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về bộ sưu tập "Đất Việt trong tôi" được hình thành. Theo doanh nghiệp, bộ sưu tập nhằm ghi dấu ấn kết hợp giữa niềm tự hào dân tộc, di sản văn hóa cà phê Việt Nam, và tinh thần sáng tạo của một thương hiệu Việt.

Đại diện Kim Hằng cho biết, các hình ảnh được lựa chọn theo ba nhóm đại diện. Nhóm đầu tiên là các công trình mang tính biểu tượng đặc trưng của địa phương, mà khi nhìn vào đó, khách hàng có thể liên tưởng ngay đến tỉnh thành nào, như chợ Bến Thành của TP HCM, cầu Rồng của Đà Nẵng, cầu Tràng Tiền của Huế...

Nhóm thứ hai gồm các di tích lịch sử: như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Đại Nội (Huế), Thành nhà Hồ (Thanh Hoá) minh chứng cho chiều sâu lịch sử và bề dày văn hiến của dân tộc.

Bộ sưu tập cũng chú ý khắc họa hình ảnh các công trình tôn giáo (chùa, đền, nhà thờ) thể hiện đa dạng văn hoá, dân tộc, tôn giáo của Việt Nam như Đền Hùng (Phú Thọ), Miếu Bà Chúa Xứ (An Giang), Nhà thờ Con Gà (Đà Lạt - Lâm Đồng).

Chợ Bến Thành ngoài thật và trên phin cà phê "Đất Việt trong tôi". Ảnh: Kim Hằng

Bộ sưu tập có hai phiên bản, màu đỏ và màu đen. Đại diện Kim Hằng chia sẻ, màu đỏ là biểu tượng của nhiệt huyết, may mắn và tinh thần dân tộc. Còn màu đen biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế và bền vững.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cải tiến hình dáng thân phin: bo tròn nhẹ so với phin truyền thống nhằm mang đến cảm giác mềm mại, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc của phin cà phê truyền thống Việt Nam.

Được chế tác từ hợp kim nhôm cao cấp, mỗi chiếc phin có chiều cao 73 mm, đường kính 73 mm, trọng lượng 55 gram, dung tích 170 ml, pha được khoảng 17-20 gram cà phê.

"Các mẫu trong bộ sưu tập mặc dù cải tiến về hình dáng, song vẫn giữ nguyên công năng của một chiếc phin pha cà phê, đảm bảo ly cà phê giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản, giúp khách hàng tận hưởng cà phê Việt đúng điệu - đậm đà, tinh tế và đầy cảm xúc", đại diện Kim Hằng.

Sau khi bộ sưu tập ra mắt thị trường, sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng ủng hộ và đón nhận tích cực. Sản phẩm được nhiều người lựa chọn để sưu tầm, làm quà tặng bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác quốc tế. Sản phẩm đang được phân phối trên các nền tảng phân phối của Kim Hằng và dự kiến sắp tới sẽ mở rộng ra các điểm đại lý ngoài thị trường.

Ba mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập phin cà phê "Đất Việt trong tôi". Ảnh: Kim Hằng

Kim Hằng ra đời từ năm 1978, đã gắn liền tuổi thơ, ký ức của thế hệ 7x, 8x và đầu 9x. Thông qua bộ sưu tập phin cà phê này, Kim Hằng muốn mở rộng nhịp cầu kết nối, tiếp cận gần hơn với những thế hệ trẻ hơn, vốn có nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm mang tính sáng tạo, độc bản và giàu ý nghĩa văn hóa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kỳ vọng bộ sưu tập phin cà phê sẽ góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt qua một đồ dùng rất quen thuộc và gần gũi với đời sống thường ngày của người Việt. "Chúng tôi nhận ra rằng, mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều có những dấu ấn riêng về văn hóa, phong tục tập quán từ đó tạo nên những bản sắc riêng. Chúng tôi muốn đưa những nét đẹp ấy vào từng chiếc phin, để mỗi sản phẩm không chỉ là dụng cụ pha chế mà còn là một câu chuyện gợi nhớ quê hương", đại diện Kim Hằng chia sẻ.

Hoàng Anh