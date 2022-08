Phim Việt về xác sống gây tranh cãi ở khâu tạo hình

"Cù lao xác sống" - phim điện ảnh Việt về zombie - bị chê tạo hình sơ sài, thiếu đầu tư phần hóa trang.

Trailer 'Cù lao xác sống' Trích trailer "Cù lao xác sống" - dự kiến khởi chiếu ngày 1/9. Video: ABC Pictures

Êkíp phim tung trailer, giới thiệu cảnh đoàn zombie ở vùng cù lao hạ nguồn Mekong (bối cảnh chính của phim). Sau khi zombie tấn công một ông lão trong đêm, dịch bệnh lan khắp vùng. Xác sống từ đồng ruộng tràn lên đường nhựa, bao vây các xe đang tìm cách chạy ra bến phà để tẩu thoát. Nhân vật chính Công (Huỳnh Đông đóng) nỗ lực cứu gia đình, cùng đồng đội tìm cách thoát.

Sau khi video ra mắt, tạo hình zombie - một trong những yếu tố chính của tác phẩm - nhận được nhiều quan tâm. Một bộ phận khán giả cho rằng lối hóa trang xác sống trong phim chưa đặc sắc. Chẳng hạn, ở phân đoạn một zombie lao lên xe tấn công người thường, tạo hình diễn viên bị nhận xét sơ sài, chỉ đeo kính áp tròng để tạo đôi mắt trắng dã. Ở cảnh một thanh niên bị nhiễm bệnh, hình ảnh kỹ xảo khi người chuyển hóa thành xác sống còn qua loa, chưa ấn tượng.

Poster phim "Cù lao xác sống". Ảnh: Thanh Huyền

Trên VnExpress, độc giả Agnés đánh giá: "Hóa trang tệ quá, đeo áp tròng là cách dễ nhất và chẳng đem lại hiệu ứng gì. Nhiều người cosplay Halloween còn hoành tráng hơn. Chẳng lẽ, việc tạo những vết lở loét lộ xương, gân, cơ, những mảng da thịt thối, bong tróc của zombie cũng không làm nổi?".

Tông màu của phim bị nhận xét khá tươi sáng, không phù hợp thể loại kinh dị. Nhất Thống nhận xét: "Đoàn làm phim chưa tận dụng được sức mạnh của tông màu. Nhiều tác phẩm chọn màu trầm, tối để gợi kịch tính về viễn cảnh tận thế, như series The walking dead".

Dù vậy, một bộ phận khán giả cho rằng nên ủng hộ các dự án mang tính thử nghiệm với thể loại khó. Trần Diệp cho biết: "Tôi sẽ đi xem vì trân trọng cách nhà sản xuất hướng đến chủ đề táo bạo so với mặt bằng phim Việt hiện tại. Những điều mới mẻ cần được ủng hộ để sau này trau chuốt hơn".

Đại diện đoàn làm phim cho biết tiếp thu các lời chê từ khán giả. Nhà sản xuất Nhất Trung nói tạo hình zombie là một trong những thách thức lớn nhất khi làm phim. Diễn viên đóng xác sống được tuyển riêng với số lượng khoảng 20 người cho cảnh thường, 100 người trong đại cảnh. Zombie được chia làm ba lớp: những vai cận cảnh sẽ được hóa trang kỹ, sau đó là tầng giữa và tầng background (nền). Êkíp tập trung vào yếu tố visual (hình ảnh) với trang phục đặc trưng của miền Tây, tạo nét riêng so với hình tượng zombie ở những tác phẩm quốc tế.

Êkíp mất khoảng một năm nghiên cứu khâu tiền kỳ trước khi bấm máy hồi tháng 10/2021. Ban đầu, họ dự định chỉ sử dụng lớp cao đắp lên, nhưng sau đó quyết định dùng nhiều chất liệu, phụ kiện phức tạp hơn để tạo độ sống động cho zombie. Nhất Trung nói: "Tôi làm phim với tinh thần cầu thị, lắng nghe đánh giá từ công chúng để hoàn thiện hơn trong các phần tiếp theo".



Nhà sản xuất dự định thực hiện thành chuỗi tác phẩm điện ảnh mang tính thương hiệu (franchise). Sau phần đầu - Cù lao xác sống (tên tiếng Anh là Lost in Mekong Delta), anh sẽ quay tiếp phần hai Lost in Mekong Mountain, lấy bối cảnh ở Lâm Đồng, bấm máy vào tuần sau. Kịch bản xoay quanh chuyện virus đột biến khiến zombie nguy hiểm hơn.

Huỳnh Đông đóng vai chính trong phim về zombie. Ảnh: Ảnh: Thanh Huyền

Phim do Thành Nam đạo diễn, xoay quanh nhân vật chính Công (Huỳnh Đông đóng) - một thầy thuốc đông y. Giữa cảnh loạn lạc vì dịch bệnh, anh đưa cha và con gái chạy đi. Khi chạy trốn, họ thất lạc nhau. Công gặp một gia đình hiền lành, hai chàng trai ma mãnh, đôi bạn trẻ lương thiện và một người đàn ông dũng cảm. Họ hợp thành một nhóm chiến đấu với zombie. Lúc này, sự tham lam nảy sinh, đẩy họ vào thế sống còn. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Ốc Thanh Vân, Trần Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc...

Zombie là thể loại phim được ưa chuộng ở Hollywood và trên thế giới nhiều thập niên qua. Nhiều tác phẩm về đề tài này trở thành phim kinh điển như Night of the living dead (1968), Dawn of the dead (1978)... Thập niên 2010, nhiều phim về zombie gây tiếng vang như World war Z (2013), Train to Busan (2016)... Năm 2021, series Ngôi trường xác sống (All of us are dead) của Hàn gây sốt toàn cầu, đứng đầu lượt xem ở 53 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhất Trung sinh năm 1981, từng là thành viên nhóm nhạc AXN. Sau đó, anh làm nhạc sĩ, quản lý các ca sĩ Minh Hằng, Tim... Anh chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất với các phim điện ảnh: 49 ngày phần 1 và 2, Bệnh viện ma, Nắng phần 1 và 2... Năm 2019, anh làm phim Cua lại vợ bầu - Trấn Thành và Lan Ngọc đóng chính. Phim đạt 192 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất lúc bấy giờ. Dịp Tết năm nay, anh ra mắt phim 1990, Lan Ngọc, Diễm My 9x, Nhã Phương đóng chính.

Mai Nhật