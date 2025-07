Phim Việt tuổi mới lớn gây tranh cãi vì tình tiết 18+

"Điều ước cuối cùng" - phim Việt về học sinh cấp 3 - bị khán giả nhận xét lạm dụng chuyện tình dục, giới tính để gây cười.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer "Điều ước cuối cùng" Trailer phim "Điều ước cuối cùng". Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm là phim Việt hiếm hoi thuộc thể loại coming of age (tuổi mới lớn), được đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên làm lại từ kịch bản gốc The Last Ride của Hàn Quốc. Câu chuyện xoay quanh Hoàng (Avin Lu đóng), một nam sinh 18 tuổi mắc hội chứng xơ cứng teo cơ (ALS), chỉ còn sống khoảng một tháng. Chưa từng quan hệ nam nữ, ước nguyện cuối của anh là "mong được làm đàn ông" trước khi qua đời.

Tâm nguyện của Hoàng trở thành thử thách cho hai bạn thân - Thy (Hoàng Hà) và Long (Quỳnh Lý). Cả hai lên một kế hoạch chi tiết, tìm mọi cách để Hoàng hoàn thành điều ước, từ việc thuyết phục hot girl trong trường đến quét ứng dụng hẹn hò. Cả hai dở khóc dở cười khi liên tục rơi vào tình huống "gạ tình" bất đắc dĩ, đồng thời đối diện sự chất vấn, hiểu nhầm từ phụ huynh.

Sau năm ngày ra rạp, phim thu về gần 20 tỷ đồng - thành tích khả quan với phim đầu tay của một đạo diễn trẻ. Dù vậy, phim chịu nhiều đánh giá tiêu cực ở các phân đoạn đậm chất 18+. Nhiều khán giả cho rằng những cảnh gây cười liên quan chủ đề tình dục bị sắp xếp dày đặc, từ đó dễ gây phản cảm.

Ví dụ, để kiếm đối tượng, Long mở đầu cuộc trò chuyện với các bạn nữ bằng việc hỏi số đo ba vòng. Ở cảnh khác, khi nghe Hoàng nói sức khỏe anh ngày càng yếu, Long thử phản ứng sinh lý của bạn trên giường bệnh, bị bố của Hoàng (Tiến Luật) bắt gặp và nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.

Phân cảnh hài hước 18+ trong "Điều ước cuối cùng" Cảnh Long thuyết phục chị gái làm "chuyện ấy" với Hoàng trong phim. Video: Đoàn phim cung cấp

Nhiều phân cảnh bị đánh giá cường điệu hóa, khó xảy ra trong thực tế. Chẳng hạn, bế tắc trong việc tìm người phù hợp cho Hoàng, Long về nhà nỗ lực thuyết phục chị gái. "Về cuối phim, các tình huống càng trở nên táo bạo, gượng gạo", khán giả Hoàng Nguyễn nói.

Trên TikTok, nhiều người cho biết một số đoạn nhạy cảm khiến họ đỏ mặt khi xem, thậm chí phải bỏ về giữa chừng. Trên một diễn đàn điện ảnh hơn 200.000 người theo dõi, tác phẩm nhận nhiều bình luận tiêu cực. "Các tình tiết liên quan chuyện chăn gối bị dung tục vì chưa được dàn dựng khéo léo, đặc biệt trong bối cảnh học đường", khán giả Đình Huân đánh giá.

Ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng yếu tố 18+ "chấp nhận được". Nguyễn Phong Việt - cây bút chuyên về phim ảnh - nói khi xem phim, anh đoán nhiều người sẽ phản ứng vì thể loại hài này khá mới ở Việt Nam.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng tính hài hước vừa đủ, không phản cảm. Tôi thích cách đạo diễn miêu tả nhóm nhân vật trong phim - có thể làm tất cả cho bạn của họ, dù ước mơ đấy có điên rồ đến đâu", anh nói. Đồng quan điểm, blogger Lucas Luân Nguyễn nói phim có nhiều tình tiết bị phóng đại vì mang tính slapstick (hài hình thể) cao, nhưng theo anh đó là đặc trưng của dòng phim "coming of age".

Từ phải qua: Hoàng Hà, Avin Lu, Quỳnh Lý trong một phân cảnh "Điều ước cuối cùng". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên nói lường trước phim có thể gây tranh cãi. Theo anh, đề tài về chuyện giới tính, tình dục ở tuổi mới lớn là chủ đề thú vị, do đó chấp nhận mạo hiểm. Khi làm phim, anh không quá băn khoăn về những chi tiết 18+ vì sau tất cả, thông điệp phim hướng tới là gia đình, tình bạn. "Đây là câu chuyện có cả nụ cười và nước mắt, về kẻ ở lại lẫn người ra đi. Yếu tố sex chỉ là chất xúc tác để giúp kịch bản bùng nổ hơn. Tôi hy vọng khán giả không thấy phim bị quá lố, và cảm nhận được sự đồng điệu khi xem", anh cho biết.

Đoàn Sĩ Nguyên tốt nghiệp chuyên ngành lý luận điện ảnh ở New Zealand, về nước từ năm 2018. Anh bắt đầu hoạt động trong ngành phim với vai trò biên kịch của các dự án Chị chị em em (2019), Người mặt trời (2023), Trên bàn nhậu dưới bàn mưu (2023). Sau thời gian học khóa đạo diễn của Trần Anh Hùng và Phan Đăng Di ở Gặp gỡ mùa thu (2018-2019), anh lấn sân đạo diễn với phim ngắn đầu tay Cá mặt quỷ.

Tam Kỳ