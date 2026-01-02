Phim Việt đối đầu tác phẩm Châu Tinh Trì

"Ai thương ai mến" của Thu Trang, "Thiên đường máu" về tội phạm lừa đảo của Hoàng Tuấn Cường và phim Châu Tinh Trì ra rạp trong nước tháng 1.

Phim Việt mở màn phòng vé đầu năm với Ai thương ai mến của Thu Trang, dự án điện ảnh đầu tay Con kể ba nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung về đề tài gia đình. Với khán giả yêu thích thể loại hành động, giật gân, Thiên đường máu là lựa chọn đáng chú ý khi khai thác đề tài tội phạm mạng, đồng thời đánh dấu màn tái xuất phim ảnh của ca sĩ Hoài Lâm.

Trong số các phim quốc tế, nổi bật là loạt phim Đại thoại Tây du của Châu Tinh Trì, lần đầu ra rạp trong nước.

Ai thương ai mến

Teaser "Ai thương ai mến" - ra rạp đầu năm 2026 Teaser "Ai thương ai mến". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 1/1

Thể loại: Gia đình, hài

Tác phẩm thứ hai do Thu Trang đạo diễn, xoay quanh cuộc sống chị em Mến và Thương. Cha mẹ qua đời sau một biến cố, Mến gồng gánh số nợ của gia đình. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - một công tử ở miền Tây, được anh theo đuổi. Dù vậy, chuyện tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu - nghèo. Cao trào là khi mẹ của Khả (Ngọc Hiệp) bắt Mến quỳ giữa sân, ép cô trả nợ cho người thân. Trong khi đó, mối quan hệ của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai hiền lành cùng quê - cũng gặp nhiều sóng gió.

Cảnh phim "Ai thương ai mến". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thiên đường máu

Tạo hình của Hoài Lâm trong phim "Thiên đường máu". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Ảnh: Hương Lê

Khởi chiếu: 31/12/2025

Thể loại: Hành động, chính kịch

Dự án của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", một số thanh niên được đưa đến các khu vực cách biệt - nơi họ bị giam lỏng, buộc phải gọi điện để lừa người khác. Nhân vật chính là Tuấn (Quang Tuấn thủ vai) - người đi tìm em gái mất tích, chấp nhận bước vào hang ổ tội phạm.

Con kể ba nghe

Teaser "Con kể ba nghe" Teaser phim "Con kể ba nghe". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 16/1

Thể loại: Gia đình, chính kịch

Dự án do Đỗ Quốc Trung thực hiện, Trần Thanh Huy (phim Ròm) làm giám đốc sáng tạo. Nội dung về mối quan hệ giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn), người cha đơn thân mưu sinh bằng nghề xiếc, và con trai (Hạo Khang). Cậu bé lớn lên khép kín, ít nói, mang theo nhiều tổn thương quá khứ khiến cảm xúc luôn bị dồn nén và dễ bùng phát, tạo nên những va chạm căng thẳng trong gia đình.

Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp

Trailer 'Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp' Trailer "Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp". Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ. Video: CGV

Khởi chiếu: 1/1

Thể loại: Hài, hành động

Tác phẩm do Lưu Trấn Vĩ đạo diễn, xoay quanh Chí Tôn Bảo, bang chủ băng cướp Lưỡi Búa, vô tình sở hữu bảo vật "Nguyệt quang bảo hạp" và bị cuốn về quá khứ 500 năm. Nhân vật nhận ra anh là hậu thân của Tôn Ngộ Không, từng phản bội thầy trò Đường Tăng vì âm mưu với Ngưu Ma Vương. Quá trình tìm lại ký ức kiếp trước đưa Chí Tôn Bảo gặp gỡ những nhân vật quen thuộc trong tiểu thuyết Tây du ký Đường Tăng, Tử Hà tiên tử, yêu tinh Bàn Tơ.

Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên

Chu Nhân (Đại thoại Tây Du: Tiên lý kỳ duyên) Diễn viên Chu Nhân trong phim "Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên". Video: Media Asia

Khởi chiếu: 9/1

Thể loại: Hài, hành động

Tác phẩm tiếp nối câu chuyện 500 năm sau, khi Chí Tôn Bảo buộc phải chấp nhận số phận. Bộ phim giảm tiết tấu hài hước để tập trung vào tình yêu và trách nhiệm cá nhân. Mối tình giữa Chí Tôn Bảo và Tử Hà tiên tử (Chu Ân) trở thành điểm nhấn, gắn liền câu thoại: "Nếu nhất định phải thêm kỳ hạn cho mối tình này, ta hy vọng là 10.000 năm".

Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí

Trailer 'Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí' Trailer "Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí", phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: CGV

Khởi chiếu: 1/1

Thể loại: Hài, hoạt hình

Tác phẩm do Gang Zhang đạo diễn, xoay quanh cuộc phiêu lưu của Tom và Jerry khi vô tình kích hoạt một chiếc la bàn cổ, cuốn họ vào những thế giới song song kỳ lạ. Cả hai phải hợp tác để tìm đường trở về trước khi trật tự vũ trụ bị phá vỡ. Phim giữ tinh thần hài hước với những phân cảnh rượt đuổi, pha trộn yếu tố phiêu lưu và thông điệp về tình bạn.

Chuột nhí siêu tốc độ (Grand Prix of Europe)

Trailer 'Chuột nhí siêu tốc độ' Trailer "Chuột nhí siêu tốc độ", phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: CGV

Khởi chiếu: 23/1

Thể loại: Hài, hoạt hình

Dự án của đạo diễn Waldemar Fast, kể về cô chuột Edda cải trang thành thần tượng Ed để tham gia Giải đua xe Công thức. Edda phải vượt qua các âm mưu phá hoại của đối thủ để khẳng định bản thân.

Đại ca ha ha ha

Trailer 'Đại ca ha ha ha' Trailer "Đại ca ha ha ha", có sự tham gia lồng tiếng của Hoài Linh, Thái Hòa, Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Khởi chiếu: 9/1

Thể loại: Hài, hành động

Phim do đạo diễn Hàn Ra Hee Chan thực hiện, xoay quanh Soon Tae, người muốn rời bỏ thế giới ngầm để theo đuổi con đường kinh doanh. Anh tìm cách chuyển giao quyền lực cho Kang Pyo, cháu trai ông trùm, không thành khi người này chỉ quan tâm đến đam mê khiêu vũ. Trong khi đó, Pan Ho - nhân vật thường xuyên gây rối - lại là người duy nhất muốn nắm quyền nhưng không nhận được sự tín nhiệm.

Ác linh trùng tang

Khởi chiếu: 9/1

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm Indonesia do Ivan Bandhito chỉ đạo, về bốn anh chị em Jojo, Angga, Nindy và Momo trở về ngôi nhà cũ để thăm người cha già và tưởng nhớ em út Sofi, qua đời vì tai nạn xe. Các nhân vật đối diện với bí mật liên quan cái chết của một người hàng xóm - sự thật từng chỉ có Sofi muốn nói ra. Những hiện tượng bất thường xuất hiện khi linh hồn Sofi trở lại, khiến họ phải giải quyết hậu quả từ những lựa chọn trong quá khứ.

Bé ghệ ma cưng (My Boo 2)

Trailer 'Bé ghệ ma cưng' (My Boo 2) Trailer "Bé ghệ ma cưng" (My Boo 2). Video: CJ ENM

Khởi chiếu: 9/1

Thể loại: Hài, tình cảm

Phim của đạo diễn Thái Khomkrit Treewimol tiếp nối câu chuyện của phần một, về mối tình dang dở giữa Jo và hồn ma Anong. Sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn mở ra cơ hội để Jo nhìn lại những tiền kiếp, nơi anh và Anong từng gặp gỡ trong nhiều thân phận.

Linh trưởng (Primate)

Cảnh phim "Primate". Ảnh: Paramount Pictures

Khởi chiếu: 23/1

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Phim do Johannes Roberts đạo diễn, xoay quanh nhân vật Lucy đoàn tụ cùng gia đình sau khi tốt nghiệp đại học. Biến cố xảy ra tại một buổi tiệc bể bơi, khi Ben - chú tinh tinh được nuôi như thú cưng - bị nhiễm bệnh dại và trở nên hung dữ. Lucy và nhóm bạn phải cố thủ, dựng rào chắn và tìm cách sinh tồn để đối phó sinh vật mất kiểm soát.

Nhà trấn quỷ

Khởi chiếu: 23/1

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm Thái Lan của Khom-Kongkiat Khomsiri chỉ đạo, xoay quanh cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sống trong căn nhà biệt lập giá rẻ. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu khó lý giải liên quan đến những người xung quanh và không gian sinh hoạt. Khi áp lực tâm lý đè nặng lên người vợ đang mang thai, sự thật về căn nhà dần hé lộ, làm lung lay cuộc sống của họ.

Cứu (Send Help)

Trailer 'Cứu' (Send Help) Trailer "Send Help". Video: 20th Century Studios

Khởi chiếu: 30/1

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Phim do Sam Raimi đạo diễn, với sự tham gia của Rachel McAdams và Dylan O'Brien. Nội dung kể về hai đồng nghiệp là những người sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay và bị mắc kẹt trên đảo hoang. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ phải gạt bỏ mâu thuẫn để tìm cách tồn tại. Tuy nhiên, cuộc chiến sinh tồn chuyển sang màn đấu trí nơi niềm tin và cơ hội sống sót bị đặt lên bàn cân.

Cát Tiên