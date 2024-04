Phim Việt 18+ 'Trước giờ yêu' hoãn chiếu vì chưa được duyệt

"Trước giờ yêu" - phim 18+ khai thác chuyện tình yêu, tình dục của giới trẻ - phải dời ngày ra rạp vì chưa xin được giấy phép.

Hôm 9/4, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa một số cảnh trong phim trước khi có thể cấp phép phát hành. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - nhà sản xuất của dự án - nói đây là "tình huống éo le" với êkíp khi phải dời lịch chiếu trước ba ngày dự kiến ra rạp (12/4). Trên website CGV - đơn vị phát hành, tác phẩm bị rút khỏi danh sách phim sắp chiếu, chưa có thời điểm ra mắt cụ thể.

"Trước giờ yêu" khai thác đời sống tình yêu, sex của nhóm bạn trẻ. Ảnh: Đức Thiện

Phim xoay quanh hai nhóm bạn thân cùng đi bar, mỗi người đối diện với các sự cố bất ngờ, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Từ đó, đạo diễn gửi thông điệp: Tình dục có thể giúp thăng hoa, nhưng chỉ tình yêu và niềm tin mới khiến một mối quan hệ tồn tại lâu dài. Tác phẩm theo thể loại phim đa tuyến (nhiều câu chuyện xảy ra cùng lúc), vốn thịnh hành ở Hollywood như Love Actually, He’s Not That Into You, Paris Je t’aime, New York I Love You.



Khi được công bố vào cuối 2023, phim gây chú ý vì là một trong những tác phẩm trong nước hiếm hoi chọn chủ đề về đời sống chăn gối, tình một đêm, mang bầu trước khi cưới. Khi trailer được giới thiệu, một số khán giả cho rằng kịch bản lạm dụng cảnh "nóng" và các đoạn hội thoại nhạy cảm về giới tính.

Đồng đạo diễn phim Michael Thái cho biết cảnh thân mật của các nhân vật đóng vai trò giới thiệu tiền đề, giúp khán giả hiểu mối quan hệ của các nhân vật. Còn Phan Gia Nhật Linh cho rằng: "Ngày nay, sex là câu chuyện được người trẻ thường chia sẻ. Tuy nhiên, chưa có phim Việt nào trên màn ảnh rộng đề cập trực tiếp, cởi mở. Tôi hy vọng Trước giờ yêu là bộ phim làm được điều này".

Jun Vũ đóng chính với vai Su, một cô gái thông minh, làm chủ cuộc sống nhưng khi yêu lại yếu đuối. Tác phẩm còn có sự tham gia của Vinh Râu, Khánh Vân, Khazsak, Việt Hưng. Ca sĩ Ngọc Sơn, Ngô Kiến Huy góp mặt với vai cameo (khách mời).

Trích trailer 'Trước giờ yêu' Trích trailer "Trước giờ yêu". Video: CGV

Nhiều tác phẩm từng dời lịch ra rạp vì không vượt được vòng kiểm duyệt. Tháng 12/2023, Kẻ ăn hồn - phim kinh dị 18+ của nhà sản xuất Tết ở làng địa ngục - phải chỉnh sửa kịch bản, cắt bớt cảnh, làm mờ một số chi tiết liên quan đến văn hóa truyền thống. Phim thu về gần 67 tỷ đồng, được đánh giá cao ở phần tạo hình, hóa trang nhưng mắc nhiều điểm yếu ở nội dung.

Mai Nhật