Phim về tình chị em của Thu Trang ra rạp dịp đầu năm

"Ai thương ai mến" do Thu Trang làm đạo diễn, đồng thời đảm nhận vai nữ chính mở màn cho cuộc đua phim Việt năm 2026.

Phim đặt trong bối cảnh miền Tây xưa, xoay quanh cuộc đời nhân vật Hai Mến (Thu Trang) cùng những phận đời nổi trôi nơi miền sông nước, khắc họa hình ảnh con người khi phải đối diện với biến cố và mất mát.

Tạo hình Thu Trang trong phim mới. Ảnh: Thu Trang Entertainment

Câu chuyện gia đình trong Ai thương ai mến không mới, nhưng được Thu Trang kể lại theo một cách mới mẻ. Thay vì đi theo lối tuyến tính quen thuộc, nữ đạo diễn mạnh dạn thử sức với cấu trúc phi tuyến tính - đan xen quá khứ và hiện tại qua từng lát cắt cuộc đời của Hai Mến.

Mạch phim vì thế không trôi theo dòng thời gian thẳng tắp, mà được dẫn dắt bằng ký ức, biến cố và những hệ quả kéo dài theo năm tháng. Những gì đã xảy ra trong quá khứ không chỉ để kể lại, mà còn trở thành lời giải cho hiện tại, giúp khán giả hiểu vì sao Hai Mến đưa ra những lựa chọn đầy giằng xé ở từng giai đoạn cuộc đời.

Phim đi theo những lát cắt cuộc đời nhân vật chính. Ảnh: Thu Trang Entertainment

Các mốc thời gian được sắp xếp tạo ra những tò mò cho khán giả. Mỗi bước ngoặt trong cuộc đời Hai Mến đều có chủ đích, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các giai đoạn.

Lấy tình chị em làm lát cắt chính cho câu chuyện gia đình, Ai thương ai mến đan cài thêm những lớp lang về tình yêu, tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa con người với con người. Tất cả đều được soi chiếu qua dòng chảy thời gian phi tuyến, để đến sau cùng cùng quy tụ về giá trị cuối cùng: gia đình luôn là điểm tựa sau mọi biến cố.

Không gian miền Tây xưa hiện lên chậm rãi, hoài niệm, trở thành phông nền cho câu chuyện. Nhịp sống sông nước, bến đò, mái nhà cũ được tái hiện, gợi nhớ về những khung cảnh xưa cũ, tạo nên sự quen thuộc, đồng cảm cho khán giả.

Khung cảnh miền Tây sông nước được khắc họa trong phim. Ảnh: Thu Trang Entertainment

Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, Thu Trang vẫn là người làm chủ nhịp phim với nhân vật Hai Mến - người phụ nữ miền Tây cam chịu, sẵn sàng hy sinh tất cả vì những người mình yêu thương.

Ngoài Thu Trang, Ai thương ai mến quy tụ dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng với vai cậu Khả - một công tử miền Tây phóng khoáng, có phần ngông nghênh nhưng ẩn chứa nhiều giằng xé. Sự kết hợp ăn ý giữa Ngọc Thuận và Thu Trang giúp mạch cảm xúc của bộ phim được duy trì liền mạch và tự nhiên.

NSƯT Ngọc Hiệp để lại dấu ấn với hình ảnh bà hội đồng. Ảnh: Thu Trang Entertainment

Với các diễn viên trẻ, Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy mang đến làn gió mới cho câu chuyện bằng sự trong trẻo và chân thành. Cả hai thể hiện hành trình trưởng thành của nhân vật, từ những rung động đầu đời đến khi phải đối diện với biến cố, mất mát.

Bên cạnh đó, các vai phụ cũng để lại nhiều dấu ấn. NSƯT Ngọc Hiệp với hình ảnh bà hội đồng miền Tây đậm chất thời xưa, toát lên sự từng trải và uy nghi. Khả Như và La Thành cũng có màn thể hiện trọn vẹn với vai diễn sở trường, mang đến những phân đoạn duyên dáng, góp phần cân bằng cảm xúc cho phim.

Ai thương ai mến ra rạp từ 1/1, là bộ phim tiếp theo Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn, sau Nụ hôn bạc tỷ.

Yên Chi