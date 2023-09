Phim về Thế chiến thứ 2 của Kate Winslet gây chú ý

Minh tinh Kate Winslet toát lên vẻ gai góc lẫn dịu dàng khi vào vai phóng viên ảnh chiến trường Lee Miller, trong phim chiến tranh "Lee".

Tác phẩm do Ellen Kuras đạo diễn, ra mắt ở Liên hoan phim Toronto (TIFF) ngày 10/9. Trong dự án, Kate Winslet là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính.

Tạo hình của Kate Winslet trong phim "Lee". Ảnh: TIFF

Sau khi tác phẩm công chiếu, các nhà phê bình dự đoán Kate Winslet là ứng viên "nặng ký" cho mùa giải thưởng năm sau. Variety nhận xét diễn xuất của minh tinh dẫn dắt người xem vào bối cảnh vùng chiến sự, ghi dấu với nhiều câu thoại đáng nhớ. Blogger điện ảnh Lauren Bradshaw cho rằng nghệ sĩ mang đến một màn trình diễn xứng đáng được tôn vinh.

Theo Variety, phim có tiết tấu căng thẳng, kết hợp các chi tiết gây ấn tượng thị giác. Cùng Kate Winslet, dàn diễn viên phụ như Marion Cotillard, Andrea Riseborough và Noémie Merlant góp phần tôn thông điệp nữ quyền của tác phẩm.

Dự án được minh tinh ấp ủ nhiều năm, lần đầu công bố năm 2015. Kate Winslet tái hợp biên kịch Liz Hannah, từng cùng làm việc trong phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Minh tinh Titanic cho biết hâm mộ tài năng của Liz Hannah và háo hức trước cơ hội hợp tác lần này, theo Hollywood Reporter.

Kate Winslet và Liz Hannah hứng thú với câu chuyện được xây dựng dựa trên cuốn sách The Lives of Lee Miller do Anthony Penrose, con trai Lee Miller viết. Quá trình quay phim bắt đầu cuối tháng 9/2022 tại Croatia và Hungary, hoàn thành sau ba tháng.

Một phân cảnh của Kate Winslet (phải) và bạn diễn Marion Cotillard trong phim "Lee". Ảnh: TIFF

Lee lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, xoay quanh Lee Miller, người mẫu kiêm phóng viên ảnh chiến trường. Tác phẩm mở ra câu chuyện khi Lee đi nghỉ mát cùng những người bạn thân thiết, ở miền Nam nước Pháp năm 1938. Vào lúc đó, Thế chiến thứ hai nổ ra, Lee cùng bạn trai Roland Penrose (Alexander Skarsgard), đến London và làm nhiếp ảnh gia chiến trường cho tạp chí Vogue. Lee dần trở nên thân thiết với đồng nghiệp David E. Scherman (Andy Samberg). Họ lẻn vào ngôi nhà bỏ hoang ở Munich của Hitler và chụp ảnh.

Phòng tắm Hitler là bức ảnh nổi tiếng nhất của nghệ sĩ, chụp tại nhà riêng ở Munich của lãnh đạo phát xít ngày 30/4/1945 (ngày Adolf Hitler tự sát tại Berlin). Lúc đó, Lee Miller và đồng nghiệp David E. Scherman bám theo quân đội Mỹ và phát hiện căn hộ. Bà cho biết đã dùng bồn tắm và ngủ trên giường của Hitler sau khi chụp bức ảnh.

Kate Winslet, 48 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Anh. Năm 1997, cô nổi danh toàn cầu với vai chính trong Titanic, đóng cùng Leonardo DiCaprio. Winslet thường thủ vai những phụ nữ phải sống trong sợ hãi, lo lắng. Trong gần ba thập niên hoạt động, diễn viên đoạt nhiều giải thưởng lớn như Oscar, BAFTA, Emmy hay Grammy.

Kate Winslet - Leonardo DiCaprio trong phim "Titanic" Kate Winslet trong phim "Titanic". Video: Paramount

Quế Chi