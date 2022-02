Phim "The Pirates: Goblin Flag", Han Hyo Joo, Kang Ha Neul đóng chính, giữ ngôi đầu phòng vé Hàn sáu ngày liên tiếp.

Ngày 1/2, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho biết The Pirates: Goblin Flag (Hải tặc 2) thu hút hơn 612.729 lượt vé, đứng đầu các phim ra rạp suốt sáu ngày qua. Các vị trí tiếp theo thuộc về dự án King maker, Spider-Man: No way home, Sing 2. Theo Heraldcorp, thành tích này khả quan trong bối cảnh các rạp hoạt động cầm chừng vì ca nhiễm nCoV tại Hàn tăng cao trở lại.

Phim về cướp biển ăn khách nhất Hàn Quốc Trailer phim. Video: Lotte

Để đánh dấu thành công, dàn sao chính gồm Kang Ha Neul, Han Hyo Joo, Kwon Sang Woo, Kim Sung Oh và Park Ji Hwan đã quay video cảm ơn và chúc Tết khán giả. "Chúc mừng năm 2022. Chúng tôi hy vọng mọi người có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hạnh phúc và khỏe mạnh", Han Hyo Joo nói.

Theo Starnews, giới chuyên môn dự đoán thành tích phòng vé của The Pirates: Goblin Flag tiếp tục tăng cao trong những ngày tới nhờ tình tiết hài hước, các cảnh hành động hoành tráng và quy tụ nhiều ngôi sao.

Tác phẩm là phần tiếp theo của The Pirates, phát hành hồi năm 2014. Nội dung xoay quanh những vụ đặc biệt của một nhóm cướp biển, đứng đầu là nữ thuyền trưởng khó tính Hae Rang (Han Hyo Joo). Khi nghe tin đồn kho báu cuối cùng được gia tộc Goryeo chôn giấu trước khi bị Joseon cướp ngôi, cô lập tức ra lệnh đàn em dong thuyền tìm kiếm. Cả nhóm khám phá nhiều bí mật nhưng cũng đối mặt hiểm nguy.

Han Hyo Joo - thắng bình chọn "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" - lần đầu đóng cướp biển trên màn ảnh. Ảnh: Lotte

The Pirates: Goblin Flag do Kim Jeong Hoon đạo diễn, ra rạp Hàn Quốc từ ngày 26/1.

Thanh An