Phim về búp bê Barbie hé lộ cảnh quay đầu tiên

Đoạn teaser trailer dài hơn một phút của "Barbie" hé lộ tạo hình của minh tinh Margot Robbie.

Teaser trailer "Barbie" Teaser trailer "Barbie". Video: CGV

Teaser phát hành hôm 17/12, mở đầu với khung cảnh các em bé đang chơi búp bê trên sa mạc kèm lời dẫn: "Từ thưở xa xưa, khi bé gái đầu tiên ra đời thì đã có búp bê. Nhưng búp bê vẫn luôn luôn và vĩnh viễn là búp bê trẻ em. Cho đến khi...".

Margot Robbie hóa thân búp bê Barbie khổng lồ, mặc bộ áo tắm kẻ sọc - tạo hình búp bê đầu tiên công ty sản xuất đồ chơi ở Mỹ Mattel ra mắt năm 1959 - xuất hiện giữa sa mạc. Sau đó, là thế giới màu hồng của Barbie. Ryan Gosling đóng vai Ken - bạn trai tóc vàng, cơ bắp của Barbie.

Theo CNN, teaser nhận phản hồi tích cực trên các phương tiện truyền thông. Bên dưới teaser, nhiều khán giả dự đoán "đây sẽ là phim hay nhất từ trước đến nay".

Trên Hollywood Reporter, Robbie cho biết tác phẩm mang đến nhiều mới lạ: "Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ tới cảnh 'Margot đang chơi Barbie?'. Chúng tôi sẽ mang đến một điều gì đó hoàn toàn khác biệt", cô nói. Ferrell - đóng giám đốc điều hành của Mattel - cho biết bộ phim nghệ thuật lồng ghép thông điệp về vai trò phụ nữ trong xã hội.

Tạo hình của Margot Robbie trong vai Barbie. Ảnh: Entertainment Pictures

Barbie do Greta Gerwig đạo diễn dựa trên kịch bản do người cộng sự lâu năm Noah Baumbach viết. Ngoài Robbie và Gosling, phim quy tụ dàn tên tuổi nổi tiếng Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Ncuti Gatwa và America Ferrera. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 21/7/2023.

Hiểu Nhân