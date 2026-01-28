Phim về bà Melania bán được một vé trong suất chiếu đầu ở Anh

Bộ phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania chỉ bán được một vé cho suất chiếu đầu tiên tại rạp Vue Islington ở London, Anh.

Amazon tuần này công chiếu phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại hơn 100 rạp chiếu phim ở Anh, với kỳ vọng đây sẽ là "bom tấn". Bộ phim, được cho là có chi phí quảng cáo toàn cầu 35 triệu USD, được Amazon MGM Studios chi 40 triệu USD mua bản quyền.

Tuy nhiên, bộ phim mang tên "Melania" chỉ bán được một vé cho suất chiếu đầu tiên lúc 15h10 ngày 23/1 tại rạp Vue ở khu vực Islington, London, trong khi suất chiếu tiếp theo lúc 18h có hai vé đặt trước.

Tình hình khả quan hơn một chút tại rạp Cineworld ở Wandsworth, nơi đã bán được 4 vé, trong khi rạp Cineworld ở Broughton cũng có 5 vé được đặt trước.

Phim của bà Melania bán được một vé trong suất chiếu đầu ở Anh Trailer bộ phim của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Video: X/Melania Trump

Tim Richards, giám đốc điều hành của hệ thống rạp chiếu Vue, cho biết ông đã nhận được khá nhiều email từ công chúng chỉ trích quyết định phát hành bộ phim tài liệu này.

"Tôi phản hồi rằng, dù mọi người đánh giá bộ phim ra sao, chỉ cần nó được Hội đồng Phân loại Phim Anh (BBFC) phê duyệt, chúng tôi sẽ cân nhắc và 99% là sẽ trình chiếu", ông nói.

Doanh thu bán vé và kinh phí của bộ phim đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận rằng Amazon đã lãng phí hàng chục triệu USD cho bộ phim có những suất chiếu vắng người xem.

Một người dùng mạng xã hội còn nói rằng bộ phim là "thảm họa" cho Amazon và nỗi hổ thẹn cho vợ chồng ông Trump. Bà Melania chưa bình luận về điều này.

Bộ phim ghi lại 20 ngày trước khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Phim đã được chiếu tại Nhà Trắng hôm 24/1 và dự kiến có buổi ra mắt chính thức tại Trung tâm Kennedy ở Washington tuần này, trước khi được phát hành tại 27 quốc gia.

Ngọc Ánh (Theo TOI, Telegraph, Yahoo News)