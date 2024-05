Phim Trung Quốc đoạt giải Nhãn quan độc đáo ở Cannes

Pháp"Black Dog" - có Bành Vu Yến đóng chính - đoạt giải cao nhất hạng mục Un Certain Regard, hôm 24/5 (giờ địa phương).

Tác phẩm của đạo diễn Quản Hổ vượt qua 17 phim để giành giải cao nhất trong hạng mục cạnh tranh quan trọng thứ hai ở Liên hoan phim Cannes. Nội dung lấy bối cảnh sa mạc Gobi, kể về Lang (Bành Vu Yến) trở về nhà sau thời gian ở tù. Lúc làm việc cho đội tuần tra địa phương để bắt những con chó hoang trong thị trấn trước Thế vận hội Olympic 2008, Lang phát hiện một con chó săn màu đen. Hai tâm hồn cô đơn cùng nhau bắt đầu một cuộc đời mới.

Bành Vu Yến và chú chó Xin trong phim "Black Dog". Ảnh: The Seventh Art Pictures

Theo Variety, chủ tịch ban giám khảo - đạo diễn Xavier Dolan - khen tác phẩm đậm chất thơ, giàu trí tưởng tượng. Còn The Washington Post nhận định thông qua bộ phim, Quản Hổ muốn mô tả những phận người bị bỏ lại phía sau trong cơn lốc phát triển kinh tế ở Trung Quốc.

Trong quá trình ghi hình, diễn viên Bành Vu Yến gắn bó với Xin, chú chó xuất hiện trong phim, đến nỗi nhận nuôi sau khi đóng máy. Khi nhận giải thưởng, Bành Vu Yến cùng chú chó xuất hiện trên sân khấu, được khán giả hoan nghênh.

Một ngày trước lễ trao giải Un Certain Regard, Xin nhận Giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Palm Dog, giải phụ do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng cho các con chó, hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt. Tên hạng mục này là một cách chơi chữ so với giải Cành Cọ Vàng (Palme d'Or).

Bành Vu Yến (phải) và chó Xin ở Liên hoan phim Cannes 2024. Ảnh: AP

Giải thưởng của ban giám khảo ở Un Certain Regard thuộc về The Story Of Souleymane của đạo diễn Boris Lojkine. Phim lấy bối cảnh Paris (Pháp), kể về một người Guinea nhập cư châu Phi, sống bằng nghề đạp xe giao hàng, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin tị nạn. Vai chính Souleymane do diễn viên Abou Sangare thể hiện, giành được giải thưởng về diễn xuất.

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về hai nhà làm phim Roberto Minervini với phim The Damned và Rungano Nyoni (chỉ đạo tác phẩm On Become a Guinea Fowl).

Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) là nhánh quan trọng thứ hai ở Cannes, sau các phim tranh giải Cành Cọ Vàng. Hạng mục dành cho các phim có lối thể hiện mới lạ. Năm ngoái, How to Have Sex của đạo diễn Anh Molly Manning Walker thắng giải này.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 diễn ra từ ngày 14 đến 25/5. Đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Greta Gerwig làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Minh tinh người Pháp Camille Cottin chủ trì lễ khai mạc và bế mạc. Đạo diễn Star Wars George Lucas, minh tinh Meryl Streep và hãng phim hoạt hình Studio Ghibli nhận Cành Cọ Vàng danh dự. Sự kiện năm nay có thêm hạng mục tranh giải cho các tác phẩm nhập vai thực thế ảo, là một phần của dự án Cannes On Air nhằm phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo tại địa phương.

Quế Chi (theo Variety, Deadline)