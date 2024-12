Phim Tết 'Tứ hải phát tài' tung poster

"Tứ hải phát tài" - phim Tết 2025 thuộc thương hiệu VieON original - tung poster có diễn viên Tam Triều Dâng, Võ Cảnh, Gin Tuấn Kiệt và Võ Tấn Phát.

Mini series ca nhạc hài Tết 2025 gồm 6 tập, do êkíp VieON biên kịch, Nguyễn Minh Chung - Nguyễn Hoàng Anh. Nội dung kể về gánh hát từng nức tiếng một vùng. Trước khi bước sang năm mới, cả đoàn chật vật với nỗi lo "cơm áo gạo tiền", không có show. Khó khăn chồng chất khi trưởng đoàn đột ngột nghỉ hưu, nhường lại vị trí cho con trai tiếp quản.

Sau khi tạo hiệu ứng tại concert Anh trai say hi ở Hà Nội ngày 9/12, Tứ hải phát tài, nhà sản xuất tung poster dàn diễn viên chính, đậm không khí ngày xuân.

Tam Triều Dâng - Võ Cảnh diện áo dài đỏ. Ảnh: VieON

Trong hình ảnh đầu tiên, nhân vật Dịu (Tam Triều Dâng đóng) và Luân (Võ Cảnh) diện áo dài đỏ truyền thống, cầm câu đối "Chúc mừng năm mới" và "Vạn sự như ý", gợi không khí sum vầy, đầm. Trong khi Dịu cười rạng ngời, tạo dáng tinh nghịch, Luân toát lên vẻ điềm tĩnh, thư thái.

Đạo diễn cho biết Luân là diễn viên quần chúng, "đẹp nhưng đơ", không diễn quá ba câu thoại. Còn Dịu làm nội trợ cho đoàn, che giấu giọng hát hay. Luân yêu thầm Dịu, thường hỗ trợ cô nấu ăn.

Lần đầu kết hợp Võ Cảnh trên màn ảnh, Tam Triều Dâng nói không áp lực khi đứng cạnh đàn anh cao vượt trội, mà thấy sự chênh lệch này thú vị, vui mắt. Tuy nhiên, suốt 15 ngày ghi hình, cô lo lắng vì phải tìm cách phối hợp nhịp nhàng với anh.

"Võ Cảnh có tâm thế 'chàng trai thư giãn', từ tốn. Sự điềm tĩnh ấy trở thành nốt trầm khi đặt trong môi trường rộn ràng. Chính điều này tạo loạt tình huống buồn cười, nhưng không hiểu sao có thể cười được", Tam Triều Dâng nói.

Poster có Gin Tuấn Kiệt (phải) - Võ Tấn Phát. Ảnh: VieON

Ở poster khác, nhà sản xuất khắc họa hình ảnh Gin Tuấn Kiệt - Võ Tấn Phát, tạo cảm giác hài hước, vui nhộn kèm thông điệp "Có Tâm - An, an tâm đón Tết". Cả hai mặc áo dài in nét đặc trưng ngày Tết như dưa hấu, bánh chưng, câu đối đỏ.

Trong phim, Gin Tuấn Kiệt hóa thân An - con trai chủ đoàn hát, tính cách ngây ngô, thường nói những điều vô lý nhưng khá thuyết phục. Còn Võ Tấn Phát vào vai Tâm, làm quản lý, mơ vực dậy gánh hát.

Gin Tuấn Kiệt đánh giá Võ Tấn Phát giàu năng lượng, chu đáo. Cả hai chơi thân từ lâu nhưng ít có cơ hội đóng chung. "Trước khi vào cảnh quay, chúng tôi nói chuyện, luyện tập để mọi thứ trơn tru nhất", Gin nói. Tương tự, Võ Tấn Phát cho biết họ thấu hiểu, ăn ý, liên tục sáng tạo để nhân vật của mình có sức hút hơn.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Tiko Tiến Công, Tôn Kinh Lâm và Minh Thảo.

Tứ hải phát tài sẽ lên sóng 20h thứ 4, 5 hàng tuần, từ ngày 15/1/2025.

Đông Vệ