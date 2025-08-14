Phim Tết 2026 vào guồng

Trấn Thành quay phim "Thỏ ơi", sẽ đối đầu "Báu vật trời cho" - có Tuấn Trần và Phương Anh Đào đóng - vào mùng Một Tết Bính Ngọ 2026.

Hôm 11/8, Trấn Thành bấm máy bộ phim Thỏ ơi, thuộc thể loại tâm lý. Đạo diễn cho biết kịch bản phản ánh đời sống giới trẻ và những mối quan hệ đa chiều.

Trước đó, Trấn Thành là gương mặt quen thuộc mỗi mùa phim Tết, thành công phòng vé bốn năm liên tiếp với Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ, tổng doanh thu vượt 1.700 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nói kỳ vọng Thỏ ơi tiếp nối thành công phòng vé, mang lại câu chuyện khác biệt so với các phim trước.

Trấn Thành ở lễ khai máy phim "Thỏ ơi", hôm 11/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một ngày sau khi Trấn Thành công bố dự án, đạo diễn Lê Thanh Sơn - người đứng sau thành công của Bẫy rồng, Em chưa 18 - khởi quay Báu vật trời cho. Phim mang chủ đề gia đình, tập trung thông điệp đoàn viên. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của Tuấn Trần và "người tình màn ảnh" Phương Anh Đào sau Mai (2024). Dàn diễn viên còn lại gồm nghệ sĩ Trung Dân, Kim Xuân, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, Quách Ngọc Ngoan, La Thành.

Phương Anh Đào trên trường quay "Báu vật trời cho". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường đua phim Tết 2026 còn có sự xuất hiện của Mùi phở, do nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang đóng chính. Đoàn phim cho biết tác phẩm hoàn tất ghi hình trước tết Âm lịch 2025. Xuân Hinh hóa thân ông chủ quán phở, mong muốn giữ gìn những giá trị của ẩm thực, văn hóa truyền thống, còn Thu Trang đóng người con dâu. Một số gương mặt khác tham gia gồm Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thu Hương, bé Trần Bảo Nam.

Nghệ sĩ Xuân Hinh háo hức khi lần đầu đóng điện ảnh Nghệ sĩ Xuân Hinh nói về lần đầu đóng phim chiếu rạp. Video: Nhân vật cung cấp

Tết năm ngoái, ba phim nội địa ra rạp gồm Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn), Yêu nhầm bạn thân (Nguyễn Quang Dũng, Diệp Thế Vinh) và Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang). Phim của Trấn Thành đạt gần 300 tỷ đồng sau 12 ngày, chiếm hơn 70% tổng doanh thu phòng vé thời điểm đó.

Theo đại diện trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, mùa phim Tết 2026 dự kiến có số lượng tác phẩm tương đương các năm trước. Sự đa dạng về câu chuyện, bối cảnh và dàn diễn viên hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn khi ra rạp. Trên các hội nhóm phim ảnh, một số người hâm mộ đặt câu hỏi liệu các tác phẩm này sẽ tạo đột phá doanh thu hay tiếp tục lặp lại kịch bản "phim trăm tỷ" quen thuộc.

Cát Tiên