Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, đại náo thiên cung, vô pháp vô thiên, Ngọc Hoàng Thượng Đế đành phải thỉnh mời Phật Tổ Như Lai đến thu phục.

Theo đó, đức Như Lai hứa hẹn rằng chỉ cần Tôn Ngộ Không bay ra khỏi lòng bàn tay của mình thì sẽ mời Ngọc đế mang thiên đình tặng cho Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không nghe xong liền đồng ý và bay vút đi. Trên đường Tôn Ngộ Không nhìn thấy 5 cái cột lớn nhưng thật ra là 5 ngón tay của Phật Tổ Như Lai. Hắn nghĩ rằng bản thân mình đã bay tới tận chân trời nhưng lại sợ trở về sẽ bị chơi xấu cho nên hắn đã tiểu xuống để làm ký hiệu.

Theo nguyên tác, Đại thánh dừng lại chợt thấy có 5 cây cột màu đỏ chống đỡ một luồng khói xanh. Hắn nói: 'Nơi đây chính là cuối đường, lần này trở về Như Lai sẽ làm chứng, Linh Tiêu cung nhất định là để ta ngồi'. Sau đó hắn lại suy nghĩ nói: 'Khoan đã, để ta lưu lại một chút ký hiệu để dễ bề cùng Như Lai nói chuyện'.

Tôn Ngộ Không đã viết gì trên tay Phật Tổ?

Nói xong liền rút ra một sợi lông gọi biến thì lập tức hóa thành một ống mực đậm ở giữa cây cột viết ra một hàng chữ lớn. Viết xong thu lông tơ và lại lén lút tiểu ở cây cột thứ nhất.

Câu hỏi đặt ra là Tôn Ngộ Không đã viết gì trên cây cột đó, bạn còn nhớ hay có biết qua không?

