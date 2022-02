Phim Tây Ban Nha thắng giải Gấu Vàng

Đức"Alcarràs" của nữ đạo diễn người Tây Ban Nha Carla Simón thắng Gấu Vàng - giải quan trọng nhất tại Liên hoan phim Berlin 2022.

Theo Variety, Simón nhận giải từ trưởng ban giám khảo M. Night Shyamalan hôm 16/2. Bộ phim là dự án điện ảnh thứ hai của cô, xoay quanh một gia đình nông dân ở Catalan sắp mất nơi canh tác vì thuộc diện giải tỏa mặt bằng. Simón nói muốn dành tặng giải thưởng cho những người nông dân vì đã làm việc chăm chỉ để cung cấp lương thực, thực phẩm cho cộng đồng.

Đạo diễn Carla Simón nhận giải Gấu Vàng nhờ phim "Alcarras". Ảnh: AFP

Tác phẩm nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình sau khi công chiếu ở Berlin. Tạp chí Variety nhận xét Alcarràs "cân bằng các yếu tố chính trị, xã hội và kể một câu chuyện tinh tế, thấu đáo". Simón cho biết chọn đề tài này vì xuất thân từ một gia đình nông dân. Cô không thuê diễn viên chuyên nghiệp cho dự án, mời người dân thuộc thành phố Lleida đóng phim.

Carla Simón sinh năm 1986 tại Barcelona, chuyên làm phim tiếng Catalan. Cô từng tốt nghiệp khoa phim ảnh tại đại học ở quê nhà trước khi học thêm khóa sản xuất truyền hình ở London (Anh). Tác phẩm đầu tay Summer 1993 (2017) của cô được chọn đại diện Tây Ban Nha tranh tài tại lễ trao giải Oscar lần 90.

Đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo thắng giải quan trọng thứ hai - Grand Jury Prize - tại Liên hoan phim nhờ tác phẩm The Novelist’s Film. Nhà làm phim người Pháp Claire Denis nhận danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc" với dự án Both Sides of the Blade. Laila Stieler thắng giải biên kịch cho tác phẩm của Đức Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush. Phim cũng giúp Meltem Kaptan đoạt danh hiệu "Diễn viên chính xuất sắc".

trailer Alcarras - Gấu Vàng 2022 Trích đoạn phim "Alcarras". Video: The Upcoming Youtube

Liên hoan phim Berlin ra đời năm 1951, là một trong ba liên hoan lớn của châu Âu bên cạnh Cannes và Venice. Sự kiện lần 72 diễn ra từ ngày 10/2 đến 20/2, do M. Night Shyamalan làm trưởng ban giám khảo. Vì dịch, ban tổ chức giảm bớt các hoạt động bên lề, tổ chức đêm Gala tối 16/2 tại Berlin. Những ngày cuối, liên hoan chỉ chiếu lại các phim đã đăng ký tham gia. Năm nay, 18 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tranh giải Gấu Vàng. Miền ký ức của đạo diễn Bùi Kim Quy trình chiếu trong hạng mục phụ - Forum.

Đạt Phan