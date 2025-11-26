Phim tài liệu về nghệ sĩ Công Lý gây xúc động

Cách Thục Anh - con gái nghệ sĩ Công Lý - giúp bố lấy lại tinh thần để điều trị bệnh đột quỵ được kể qua phim tài liệu nhiều cảm xúc

Tác phẩm Có một chòm sao do Thục Anh đạo diễn, được đăng tải trên kênh YouTube của cô hôm 16/11, thu hút khán giả quan tâm. Dưới bình luận, nhiều người cho biết xúc động bởi những thước phim cho họ cái nhìn khác về nghệ sĩ Công Lý qua câu chuyện của con gái anh.

Tài khoản Lan Ngọc Quyên nói ''khóc rất nhiều'' khi xem dòng hồi ức với đủ cung bậc cảm xúc được đạo diễn truyền tải. Khán giả Lê Thùy Trang ấn tượng tình cảm chân thành mà Thục Anh dành cho bố, khiến nhiều người nhìn nhận lại cách thể hiện tình yêu với đấng sinh thành.

Trích phim 'Có một chòm sao' Trích phim tài liệu ''Có một chòm sao''. Tác phẩm được thực hiện theo lối tự sự, mô phỏng. Video: YouTube Thục Anh Nguyễn Công

Trên TikTok, trích đoạn phim do cô chia sẻ nhận gần hai triệu lượt xem. Thục Anh cho biết đọc hết những bình luận, có khán giả còn nhắn tin chúc mừng và chia sẻ câu chuyện của họ cho cô. Do chưa có thời gian qua thăm bố, cô nhắn diễn viên rằng phim được đón nhận và nhiều khán giả yêu thương, gửi lời chúc sức khỏe đến Công Lý.

Tác phẩm từng được trình chiếu tại chương trình S-Express Vietnam tại TP HCM hồi tháng 5/2024. Gần đây, Thục Anh giới thiệu phim ở một số buổi giao lưu và nhận phản ứng tích cực. Vì vậy, cô quyết định đăng tải công khai để nhiều người biết đến câu chuyện của mình hơn.

Đạo diễn có ý tưởng làm phim về bố lúc 18 tuổi, đến năm cuối đại học mới có thể bắt đầu. Cô thực hiện trong bốn tháng, gồm khâu lên ý tưởng kịch bản và hậu kỳ. Khi hoàn thành, Thục Anh cho bố và Gia Bảo (Tít) - con trai của Công Lý và MC Thảo Vân - cùng xem.

Qua 17 phút, đạo diễn khắc họa cuộc đời Công Lý bằng góc nhìn của mình từ ngày nhỏ đến lúc trưởng thành. Cô là con gái của nghệ sĩ với người vợ đầu. Năm Thục Anh một tuổi, bố mẹ chia tay, cô sống cùng mẹ, chủ yếu "gặp" bố trên tivi. Khi Công Lý có hạnh phúc mới hay những lần nghệ sĩ không kịp đón con vì bận việc, cô cho rằng mình bị lãng quên, từng ghét bố bởi nghĩ nghệ sĩ đã bỏ rơi hai mẹ con.

Theo Thục Anh, bố nghiêm khắc, kiệm lời, không ưa nịnh nhưng luôn có cách thể hiện tình cảm riêng. Được con tặng chiếc mũ hay áo len, anh không bộc lộ cảm xúc ra ngoài song luôn nâng niu, thường xuyên sử dụng. Biết con gái muốn làm đạo diễn, anh không bày tỏ sự ủng hộ nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn con rằng sẽ vất vả.

Nghệ sĩ đi cafe trò chuyện cùng Thục Anh, được ghi lại trong phim. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong phim, đạo diễn nhắc đến giai đoạn bất hạnh nhất với bản thân và gia đình là Công Lý đột quỵ đúng thời điểm Covid-19, người nhà không thể vào thăm suốt thời gian dài. Biến cố ập đến khiến Thục Anh nhận ra tình cảm dành cho bố lớn thế nào. Cô nói: "Tôi nhận ra yêu bố hơn mình tưởng và sợ mất bố thế nào. Tôi khao khát được nghe giọng bố trên sân khấu, được nghe bố mắng, được nhìn thấy bố trên tivi, được cùng bố ngồi trong quán nhậu như hồi bé".

Chứng kiến Công Lý suy sụp, Thục Anh gửi thư cho bố, nói khán giả rất nhớ anh. ''Bố là nghệ sĩ giỏi như thế nào nên xin bố đừng vì biến cố này mà buông xuôi'', cô viết. Sau đó, cô thấy nghệ sĩ nhận lời đóng một vai nhỏ trong series Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, tinh thần phấn chấn hơn, chăm chỉ tập vật lý trị liệu. Hơn một năm từ lúc bị bệnh, anh lần đầu đi cafe cùng con, đồng ý đóng phim tốt nghiệp của Thục Anh.

Công Lý trong phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' Nghệ sĩ Công Lý tái xuất ở ''Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'' (2022). Video: VTV Giải trí

Nguyễn Công Thục Anh, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh. Có một chòm sao là phim tốt nghiệp của cô, từng tham dự giải Cánh Diều Vàng 2023. Hiện Thục Anh làm trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho VFC. Trong tác phẩm tiếp theo, cô khai thác câu chuyện của ông nội, những ký ức ông có về thủ đô, dự kiến ra mắt năm sau.

Công Lý, 52 tuổi, sinh ở Hà Nội, từng giữ chức phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài hoạt động sân khấu, anh tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Bão qua làng, Chuyện ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng.

Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Tháng 7/2021, diễn viên bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị thời gian dài tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Từ đó đến nay, anh ít đi diễn, đóng phim, tập trung chữa bệnh. Khi dần hồi phục, nghệ sĩ tái xuất với một số vai nhỏ trên truyền hình.

