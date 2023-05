"A Crack in the Mountain", phim tài liệu về hang Sơn Đoòng, tung video quảng bá trước khi công chiếu tại thị trường Anh và Ireland.

Đoạn video được Variety đăng tải độc quyền vào ngày 23/5 ghi lại cảnh quan từ ngoài vào trong của hang Sơn Đoòng, cùng đó là hình ảnh nhóm thám hiểm đang khám phá địa chất trong hang. Bộ phim dài 100 phút của đạo diễn Alastair Evans ra mắt thị trường Mỹ vào ngày 8/11 năm trước và chuẩn bị công chiếu tại Anh, Ireland vào ngày 26/5.

Variety miêu tả: "Nằm sâu trong khu rừng thuộc miền Trung Việt Nam là một vương quốc dưới lòng đất. Hang Sơn Đoòng, được hiểu với nghĩa 'hang động núi sông', là một tuyệt tác của tự nhiên. Nằm trong địa phận vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, hang được phát hiện vào năm 1990 bởi những nông dân địa phương. Năm 2009, một nhóm nhà thám hiểm người Anh quyết định đến và khám phá hang".

Tờ báo Mỹ gọi Sơn Đoòng là kỳ quan thứ tám của thế giới bởi có cảnh quan thiên nhiên, hệ thống ao hồ, cây cối và thời tiết độc đáo. Năm 2014, dự án thiết lập cáp treo nhằm thuận tiện cho việc du lịch ở hang gây tranh cãi. A Crack in the Moutain ghi lại những sự kiện trên, đồng thời cho khán giả thấy sự đấu tranh của người dân địa phương nhằm bảo vệ hệ thống sinh thái của Sơn Đoòng trước những lợi ích về kinh tế.

Đạo diễn Evans cho biết: "Về cốt lõi, phim tập trung phản ánh những thử thách mà Việt Nam thời hiện đại phải đối mặt. Trên thế giới hiện nay, mọi người không thể tìm ra sự cân bằng giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế. Tôi nhận thấy cuộc chiến này diễn ra khốc liệt ở một đất nước đang phát triển như Việt Nam".

Du khách đu dây khám phá hang động. Ảnh: Oxalis

A Crack in the Mountain do hãng phim Anh Dartmouth Films thực hiện, ra mắt công chúng lần đầu tại Liên hoan Phim tài liệu Quốc tế DMZ 2022. Tác phẩm nhận về nhiều giải thưởng, nổi bật trong số đó là chiến thắng ở hạng mục Phim của năm tại Liên hoan phim Phiêu lưu Bắc Âu (Đan Mạch) và hạng mục Phim tài liệu Quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Sedona ở Arizona (Mỹ). Hiện Dartmouth Films chưa công bố ngày phát hành A Crack in the Mountain ở thị trường Việt Nam.

Phim tài liệu về hang Sơn Đoòng tung clip quảng bá Hình ảnh hang Sơn Đoòng quay bằng drone qua góc nhìn thứ nhất, được công bố tháng 3/2021. Video: Oxalis

Quốc Bảo