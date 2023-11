Phim tài liệu về cà phê Việt Nam lên sóng Discovery Channel

Phim tài liệu "The Tao of Coffee" (Cà Phê Đạo) kể về khát vọng và hành trình ngành cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu do Warner Bros Discovery sản xuất, phát sóng tối 24/11.