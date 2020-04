Phim Pixar dời lịch chiếu

Hoạt hình "Soul" của hãng Pixar sẽ ra mắt ngày 20/11, thay vì tháng 6 do Covid-19.

Tác phẩm của đạo diễn Pete Docter là bom tấn mới nhất phải đổi lịch chiếu vì dịch. Theo Deadline, động thái này thể hiện Disney (công ty mẹ của Pixar) e ngại rạp chiếu chưa thể hoạt động vào tháng 6. Trước đó, họ cũng dời lịch một số phim như Black Widow và Mulan. Quyết định về Soul được đưa ra vài tuần sau các phim khác, có thể do Disney muốn theo dõi thêm diễn biến Covid-19.

Soul kể về một giáo viên âm nhạc trung học, có cơ hội gây ấn tượng với các nhạc công ở một buổi diễn. Nhưng tai nạn khiến linh hồn anh rời thể xác, đến một thế giới giả tưởng gọi là The Great Before. Với thương hiệu của Pixar, cùng các diễn viên tên tuổi như Jamie Foxx, Tina Fey góp giọng, Soul được nhận định giàu tiềm năng ở mùa phim hè.

Phòng vé tháng 11 - vốn thường ít bom tấn - trở nên sôi động năm nay với Black Widow (ngày 6/11), Soul, Godzilla vs. Kong (ngày 20/11), No Time to Die và Raya and the Last Dragon (ngày 25/11). Theo Deadline, Godzilla vs. Kong nhiều khả năng dời sang năm 2021, do ra mắt quá gần hai tác phẩm lớn là Soul và No Time to Die (về điệp viên 007).

Mỹ và Trung Quốc - hai thị trường phim ảnh lớn nhất thế giới - đều bị ảnh hưởng nặng trong Covid-19. Mỹ hiện ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới (hơn 586.000 người).

