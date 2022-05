Phim 'Nghề siêu dễ' thu 10 tỷ đồng một ngày

"Nghề siêu dễ" - phim Thu Trang làm lại từ bom tấn Hàn Quốc - đạt doanh thu 10 tỷ đồng trong ngày 30/4.

Theo đại diện CJ - đơn vị phát hành, phim dẫn đầu phòng vé ngày đầu của đợt nghỉ lễ. Tác phẩm vượt mặt nhiều phim ngoại ra mắt cùng thời điểm, như Chickenhare and the Hamster of Darkness (Thỏ Gà rà kho báu), Sonic the Hedgehog 2 (Nhím Sonic phần hai)...

Khán giả vây quanh dàn diễn viên "Nghề siêu dễ" trong buổi cinetour tối 30/4. Ảnh: Ngân Ngân

Tác phẩm nhận được hưởng ứng một phần do không có phim Việt cạnh tranh. Trong sáu giờ chiếu đầu tiên, phim bán được 15 nghìn vé. Tác phẩm cán mốc 55 nghìn vé sau ngày thứ hai. Hiện dự án mới của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đạt 33 tỷ đồng, nhờ chiếu sớm một tuần trước ngày chính thức 29/4. Tác phẩm được dự đoán dẫn đầu phòng vé sau bốn ngày nghỉ lễ.

Hôm 30/4, dàn diễn viên Nghề siêu dễ giao lưu khán giả ở một số cụm rạp TP HCM. Thu Trang - nhà sản xuất phim - cho biết món cơm tấm là một trong những chi tiết được đầu tư trong quá trình quay. Ở bản gốc Extreme job (2019), quán gà nướng của các nhân vật tạo được cơn sốt ngoài đời thực, khiến giới trẻ Hàn xếp hàng săn lùng món ăn.

Trailer chính 'Nghề siêu dễ' Trailer "Nghề siêu dễ" - ra rạp ngày 22/4. Video: CJ

Khi Việt hóa, Thu Trang mất nhiều tháng để nảy ra ý tưởng về món cơm tấm sườn bò nướng vị phở - kết hợp giữa hai món đặc trưng của ẩm thực trong nước. Chị mời đầu bếp Nguyễn Thanh Cường - quán quân MasterChef 2015 - làm cố vấn ẩm thực. Thay vì sườn heo, thực khách được phục vụ một miếng sườn bò tẩm ướp các gia vị nấu phở như hồi, quế, thảo quả... Lần đầu chế biến, Thu Trang hồi hộp vì sợ món ăn thất bại. Diễn viên cho biết khi làm xong, thấy các thành viên trong êkíp tranh nhau ăn, chị thở phào. Thu Trang kỳ vọng khán giả hưởng ứng để món ăn không chỉ dừng lại là ý tưởng trên phim.

Phim xoay quanh nhân vật ông Thái (Hứa Vĩ Văn) - một cảnh sát về hưu, tính bao đồng, thích điều tra tội phạm. Ông lên kế hoạch theo dõi một trùm ma túy - Hoàng (Tiến Luật), từng gây ra một biến cố cho ông. Thái lập căn cứ điều tra với vỏ bọc là quán cơm tấm, quy nạp nhiều thanh niên trong xóm làm cộng sự. Thu "hai ngón" (Thu Trang) hay đi chôm đồ, Vinh "bài bạc" (Huỳnh Phương) và Phú "tạp hóa" (Kiều Minh Tuấn) là đối tượng nhẵn mặt ở các chiếu bạc. Về sau, nhóm gia nhập thêm Mèo (Quang Tuấn) - chàng trai có quá khứ tù tội.

"Búng cái có liền" - Ricky Star, Only C (nhạc phim "Nghề siêu dễ") "Búng cái có liền" - Ricky Star, Only C (nhạc phim "Nghề siêu dễ"). Video: CJ

Tác phẩm gây cười theo lối bình dân, chủ yếu đến từ lối diễn hài hình thể, đối đáp. Đóng vai cô gái chuyên hành nghề đạo chích, nói chuyện bỗ bã, Thu Trang có nhiều câu thoại hài hước nhờ vận dụng lối chơi chữ. Chị dễ dàng tung hứng cùng Kiều Minh Tuấn với kinh nghiệm đóng chung gần 10 dự án. Dù là tên tuổi mới, Huỳnh Phương không bị lệch pha khi diễn cạnh đàn anh, đàn chị với vai thanh niên láu cá. Biên kịch chắt lọc các chi tiết đắt giá từ bản gốc để tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Điểm yếu của phim nằm ở những pha hành động chưa ấn tượng, cùng nhiều lỗ hổng trong kịch bản, thiếu tình tiết bất ngờ. Độc giả VnExpress chấm phim với số điểm 6,2/10.

Tam Kỳ