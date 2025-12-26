Phim ngắn Tết kết hợp AI và nghệ thuật truyền thống của Coca-Cola

Phim ngắn Tết 2026 thuộc chiến dịch "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới" của Coca-Cola, ứng dụng AI, lồng ghép yếu tố nghệ thuật truyền thống, kể câu chuyện sum vầy của gia đình Việt.

Phim ngắn "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới" mở ra không gian Tết truyền thống, nơi công nghệ trở thành cầu nối, làm mới những giá trị văn hóa lâu đời của người Việt. Phim dẫn dắt người xem vào thế giới được kiến tạo từ nghệ thuật dệt vải. Mỗi khung hình được hình thành từ những "sợi chỉ" kỹ thuật số.

Phim ngắn Tết kết hợp AI và nghệ thuật truyền thống của Coca-Cola Phim ngắn Tết 2026 "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới". Video: Coca-Cola

Hình tượng én vàng quen thuộc trên lon nước ngọt Coca-Cola xuất hiện xuyên suốt, bay lượn qua các khu phố, lướt qua cành đào, mai vàng và những mái nhà ngày Tết. Theo cách kể của bộ phim, Tết không tự nhiên thành hình mà được "dệt" nên từ sự chung tay, gắn kết của mỗi cá nhân, tạo nên bức tranh đoàn viên trọn vẹn.

Coca-Cola dùng công nghệ AI "dệt" nên các nhân vật, đồ dùng trong phim ngắn Tết 2026. Ảnh: Coca-Cola

Để hiện thực hóa ý tưởng này, Coca-Cola phối hợp đội ngũ sáng tạo trong nước và quốc tế, kết hợp sự tỉ mỉ của thủ công truyền thống với AI, thiết kế hiện đại và công nghệ hoạt hình. Các hình ảnh trong phim không phải sản phẩm tạo sinh ngẫu nhiên mà được xây dựng từ nhiều bản phác thảo, hình ảnh tĩnh và hàng nghìn phép thử trên các công cụ công nghệ. Quá trình này giúp giữ lại tinh thần thủ công, đồng thời khai thác khả năng tạo hình và chuyển động của AI.

Dưới lăng kính công nghệ 3D, các chi tiết quen thuộc của Tết như đồng xu may mắn, bao lì xì đỏ hay lon Coca-Cola hiện lên với hiệu ứng nổi khối, chuyển động mượt mà. Những "sợi chỉ" kỹ thuật số đan cài tạo nhịp điệu liên tục, mang đến cảm giác hứng khởi và năng lượng tích cực cho người xem. Âm nhạc trong phim cũng là điểm nhấn khi kết hợp các nhạc cụ dân tộc Việt Nam với dàn nhạc giao hưởng đương đại, giao thoa bản sắc văn hóa và tinh thần hiện đại song hành, hỗ trợ mạch cảm xúc của hình ảnh.

Mỗi hình ảnh trong phim được phác thảo nhiều lần, trải qua nhiều thử nghiệm để tạo nên thước phim thẩm mỹ. Ảnh: Coca-Cola

Theo Coca-Cola, việc ứng dụng AI trong phim ngắn Tết nhằm tạo hiệu ứng thị giác mới, đồng thời làm mới cách kể câu chuyện Tết, đặc biệt với thế hệ trẻ. Trong bối cảnh Tết hiện đại, những giá trị quen thuộc như sum vầy, gắn kết gia đình cần được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với Gen Z – thế hệ gắn liền với công nghệ và sáng tạo số. Phim "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới" vì vậy được xem như cách tiếp cận mới, giúp kết nối các thế hệ thông qua trải nghiệm thị giác và cảm xúc.

Hình ảnh én vàng trong phim được xem là biểu tượng báo xuân, đóng vai trò sợi chỉ xuyên suốt, kết nối các mảnh ghép đời sống và các thế hệ trong gia đình. Qua đó, bộ phim nhấn mạnh tinh thần đồng kiến tạo, khi mỗi cá nhân đều góp phần tạo nên không khí Tết.

Đội ngũ sáng tạo dùng biểu cảm người thật kết hợp AI, hoàn thiện chuyển động nhân vật trong phim. Ảnh: Coca-Cola

Đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết, chiến dịch "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới" hướng đến khẳng định tinh thần cùng nhau tạo nên mùa Tết trọn vẹn. Theo thương hiệu, Tết đẹp nhất là khi các thế hệ gặp nhau, sẻ chia niềm vui và những giá trị truyền thống được tiếp nối theo cách mới mẻ hơn. Mỗi hành động, mỗi sự chung tay của từng người được ví như những sợi chỉ, góp phần "dệt" nên một năm mới.

Bên cạnh phim ngắn, tinh thần "dệt nên Tết mới" còn được Coca-Cola lan tỏa qua các hoạt động số và lễ hội trong mùa Tết 2026. Với cách tiếp cận kết hợp công nghệ AI và nghệ thuật truyền thống, thương hiệu kỳ vọng mang đến một trải nghiệm vừa hiện đại, vừa giữ được chiều sâu văn hóa, mở ra góc nhìn mới về cách kể câu chuyện Tết trong bối cảnh số hóa.

Đan Minh