Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' tranh giải tại Cannes 2026

"Giấc mơ là ốc sên" (Dream is a snail) của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân được chọn tranh giải Cành cọ vàng phim ngắn LHP Cannes lần 79, cùng 9 tác phẩm khác.

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes công bố đề cử hạng mục "Short Film Competition" (phim ngắn) hôm 22/4. Ngoài tác phẩm của Nguyễn Thiên Ân, các ứng viên khác gồm Fresh Cut (đạo diễn Hadrien Bels), The Last Spring (Mathilde Bédouet), Sisters'Swim (Lola Degove), The End (Niki Lindroth Von Bahr), For the Opponents (Federico Luis), Thunder Platoon (Theo Montoya), A Few Things Happening by a River (Daniel Soares), Spiritus Sanctus (Michal Toczek) và Nobody Said Anything (Tamara Todorović). 10 phim này được tuyển chọn từ hơn 3.000 dự án.

Giấc mơ là ốc sên là một trong 5 phim ngắn xuất sắc được Dự án phim ngắn CJ 2025 hỗ trợ kinh phí sản xuất. Nội dung xoay quanh Huy - diễn viên quần chúng nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

Phần hình ảnh do đạo diễn Chananun Chotrungroj - từng thành công với Người vợ ba - thực hiện, gợi lên cảm xúc chân thực nhưng đầy ẩn dụ về con người và sự tồn tại.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân (phải) trên trường quay phim "Giấc mơ là ốc sên". Ảnh: NVCC

Với thời lượng 16 phút, Giấc mơ là ốc sên khắc họa hành trình những người trẻ đang mắc kẹt giữa ranh giới thực tại tầm thường và giấc mơ nghệ thuật xa hoa, xa tầm với. Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành kiêm hướng dẫn Nguyễn Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá tác phẩm có sức hút tự nhiên, lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, khiến người xem suy ngẫm về thân phận nhân vật.

"Giấc mơ là ốc sên như phúng dụ hài hước về tình thế mắc kẹt của người trẻ trong xã hội tiêu dùng hiện đại - nơi các tuyên ngôn nghệ thuật là chiêu thức bán hàng, vinh quang lại quá ồn ào. Trong khi ấy, nằm thẳng để ốc sên bám lên cơ thể là lạc thú tạm bợ mà họ muốn tin là thật", đạo diễn Phan Đăng Di phân tích.

Nguyễn Thiên Ân (giữa) là một trong 5 đạo diễn xuất sắc của "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6. Ảnh: NVCC

Giấc mơ là ốc sên tranh giải phim ngắn tại Cannes 2026 tiếp tục là dấu ấn vươn tầm quốc tế của Dự án phim ngắn CJ. Trước đó, nhiều đạo diễn trẻ bước ra từ chương trình đoạt giải ở sân chơi quốc tế như: Phạm Ngọc Lân ("Phim dài đầu tay xuất sắc" tại LHP Berlin), Phạm Thiên Ân ("Camera vàng" tại LHP Cannes), Dương Diệu Linh ("Phim hay nhất" và "Phim sáng tạo nhất" tại LHP Venice)...

Diễn ra thường niên từ 2018, Dự án phim ngắn CJ - CJ Cultural Foundation, CGV Việt Nam khởi xướng - trở thành nơi ươm mầm, nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ. Qua 6 mùa, ban tổ chức hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn, đồng hành 32 đạo diễn trẻ. Các phim hoàn thành trong khuôn khổ dự án được trình chiếu, đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế.

[Caption]Êkip "Giấc mơ là ốc sên" tham gia khóa đào tạo cùng Học viện điện ảnh Hàn Quốc KAFA trước khi bấm máy. Ảnh: NVCC

Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh thường niên uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes, phía nam nước Pháp. Chương trình tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, là bệ phóng cho nhiều nhiều đạo diễn độc lập tiềm năng.

Sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, đạo diễn Hàn Park Chan Wook giữ vị trí chủ tịch ban giám khảo. Diễn viên Pháp Eye Haïdara làm người dẫn chương trình.

Đông Vệ