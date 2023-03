Phim Netflix hé lộ chuyện tình lãng mạn ở Việt Nam

"A Tourist’s Guide To Love" - phim chiếu Netflix - kể chuyện nữ du khách Mỹ đến Việt Nam du lịch, phải lòng chàng trai bản xứ.

Trailer 'A Tourist’s Guide to Love' Trailer "A Tourist’s Guide to Love". Video: Netflix

Trailer công bố tối 28/3 tiết lộ câu chuyện chính của phim. Sau khi chia tay người yêu, Amanda - một chuyên viên du lịch (Rachael Leigh Cook đóng) - đến Việt Nam để khám phá thắng cảnh, tập quán nơi đây. Trong chuyến đi, cô làm quen Sinh - hướng dẫn viên du lịch người Việt (Scott Ly). Với lời đề nghị của Sinh, họ quyết định thay đổi hành trình để tìm hiểu nhiều vùng đất mới. Khi tình cảm cả hai dần nảy sinh, người yêu cũ của Amanda bất ngờ xuất hiện, khiến cô buộc lựa chọn một trong hai.

Trailer giới thiệu loạt thắng cảnh như sông Thu Bồn ở Hội An, thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), chợ Bến Thành (TP HCM), làng quê Hà Giang. Nghệ sĩ Lê Thiện đóng vai một người dân địa phương, thân thiện chào đón khách nước ngoài.

Phim là dự án quốc tế đầu tiên quay tại Việt Nam sau khi kết thúc giãn cách cuối năm 2021. Tác phẩm do đạo diễn Steven K. Tsuchida thực hiện, Dustin Nguyễn tư vấn sản xuất, dự kiến phát hành toàn cầu trên Netflix ngày 21/4. Kịch bản do Eirene Donohue - người Mỹ gốc Việt viết, lấy cảm hứng từ chính những chuyến du lịch của cô khi trở lại khám phá cội nguồn. Đại diện Netflix kỳ vọng phim tái hiện một phần nét văn hóa phong phú, sôi động của Việt Nam.

Diễn viên Rachael Leigh Cook (trái) và Scott Ly tại bối cảnh ở Hội An. Ảnh: Netflix

Nữ chính kiêm nhà sản xuất Rachael Leigh Cook mô tả phim như "một bức thư tình gửi tặng Việt Nam, được viết bằng cả trái tim và sự hài hước". Cook sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua một số dự án điện ảnh như The Baby-Sitters Club (1995), She's All That (1999) hay series Into the West (2005).

Mai Nhật