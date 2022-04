Phim 'Mỹ nhân thần sách' ra rạp

Bộ phim Việt kết hợp với điện ảnh Thái Lan được công chiếu vào ngày 15/4 tại hệ thống rạp của Beta Cinemas toàn quốc.

"Mỹ nhân thần sách" là phim tình cảm - học đường có yếu tố kỳ ảo. Nội dung xoay quanh đời sống trường học của cô nàng mọt sách An (diễn viên trẻ Việt Linh đóng).

Chuyển đến trường mới, An được lôi kéo vào hội học sinh xuất sắc về học thuật với mục đích giúp hội lớn mạnh. Tình cờ giải được mật mã trong cuốn sách thần, An bị cuốn vào nhiều chuyện bi hài, bị các cô nàng xấu tính đố kỵ, đồng thời tìm được tình yêu thời học trò với "hot boy" của trường (diễn viên Thái Lan - Nanon đóng). Đan xen hành trình này sẽ là những câu chuyện ẩn sâu về người trẻ trong thời hiện đại.

Hai diễn viên chính của phím Nanon và Việt Linh.

Phim mang hơi hướng điện ảnh Thái Lan với chuyện tình mọt sách, thế giới thần kỳ. Đại diện hãng phim cho biết các diễn viên đều phải học thuộc thoại cho cả hai thứ tiếng là Việt Nam và Thái Lan để tạo sự chân thật cho bản quay.

Bộ phim tình cảm - học đường có yếu tố kỳ ảo hứa hẹn mang đến "luồng gió mới" cho khán giả.

Ngoài Nanon và Việt Linh, 'Mỹ nhân thần sách" còn có sự góp mặt của Korapat Kirdpan, diễn viên quen mặt của điện ảnh xứ Chùa Vàng với hàng loạt dự án phim lớn nhỏ và là gương mặt chính trong bộ phim truyền hình "The Gifted"; hay Trúc Anh The Face, Phi Phụng, Minh Beta, Gino Tống, Alex Nguyễn, Củ Tỏi và Thiên Nga The Face. Đặc biệt, diễn viên Hà Hương lần đầu đóng phim điện ảnh và thoát vai Nguyệt thảo mai của "Phía trước là bầu trời" để vào vai cô giáo.

Diễn viên "Nguyệt thảo mai" Hà Hương lần đầu đóng phim điện ảnh.

Mỹ nhân thần sách ra rạp trên toàn quốc từ ngày 15/4, tại hệ thống rạp của Beta Cinemas ở Thái Nguyên, Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành (Đồng Nai); Thanh Xuân, Mỹ Đình, Giải Phóng, Đan Phượng (Hà Nội); Quang Trung (TP HCM); Phú Mỹ, Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tầu); Thanh Hóa, Bắc Giang và Nha Trang.

Xem trailer phim "Mỹ nhân thần sách":

Hải My