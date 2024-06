Phim mới của Will Smith mở màn khả quan

"Bad Boys: Ride or Die" - đánh dấu sự tái xuất của Will Smith sau vụ đánh người - đạt 21,6 triệu USD ngày đầu ra mắt ở Bắc Mỹ.

Theo Variety, tác phẩm có khởi đầu khả quan khi thu hơn 20 triệu USD từ 3.885 rạp phim chỉ trong ngày 7/6 và các suất sớm một ngày trước đó. Nhiều chuyên trang điện ảnh dự đoán phần bốn Bad Boys sẽ đạt 53 triệu USD doanh thu trong ba ngày đầu ở Bắc Mỹ.

Trailer 'Bad Boys 4' Trailer "Bad Boys: Ride or Die (tên tiếng Việt là "Những gã trai hư: Chơi hay bị xơi"), ra mắt trong nước ngày 7/6. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim đạt hơn 3,3 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu ở Việt Nam. Video: Sony Pictures Vietnam

Phần phim trước - Bad Boys for Life (2020) - thu 62,5 triệu USD trong ba ngày đầu, đạt tổng 426 triệu USD toàn cầu. Variety nhận định với kinh phí 100 triệu USD, tác phẩm lần này thành công nếu có doanh thu gần bằng phim trước. Thống kê của chuyên trang khảo sát phòng vé PostTrak cho thấy 35% khán giả đến rạp vì mong chờ màn xuất hiện của Will Smith và Martin Lawrence trong khi 42% nói mua vé vì trông đợi sự thú vị của tác phẩm.

Dự án đánh dấu sự tái xuất của Will Smith sau scandal đánh Chris Rock tại Oscar 2022. "Sự việc gây nhiều tranh cãi trong ngành, nhưng dường như không làm giảm bớt sự yêu mến của khán giả với Smith khi họ dành nhiều lời khen cho tác phẩm", cây bút J. Kim Murphy viết.

Phim nhận luồng ý kiến trái ngược từ giới chuyên môn. Theo Deadline, tác phẩm đạt được sự cân bằng giữa các yếu tố hành động và hài hước, thậm chí được xử lý tốt hơn Bad Boys for Life. Diễn xuất của Will Smith và Martin Lawrence được ví như "cuộc hội ngộ của hai người bạn cũ". Sự kết hợp giữa những nhân vật dũng cảm cùng pha hành động đỉnh cao tạo nên sức hấp dẫn cho phim.

Ngược lại, một số nhà phê bình cho rằng mạch phim rối rắm, thiếu logic. "Phần phim hoàn toàn không có gì bất ngờ, từ cảnh mở đầu đến cao trào và nhân vật phản diện", The Film Verdict viết.

Cảnh phim "Bad Boys 4". Ảnh: Sony Pictures

Phần Bad Boys đầu tiên ra mắt năm 1995, là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Michael Bay, thu hơn 141 triệu USD toàn cầu. Nhà sản xuất tiếp tục làm các tập phim tiếp theo vào năm 2003, 2020. Theo Numbers, ba tập đầu thu về hơn 800 triệu USD toàn thế giới.

Bad Boys: Ride or Die do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn, tiếp nối câu chuyện của Bad Boys for Life (2020), khi thanh tra Mike Lowrey (Will Smith đóng) nhận ra phản diện Armando (Jacob Scipio) là người con thất lạc của mình.

Lúc này, đội trưởng Conrad Howard (Joe Pantoliano) bị vu khống hợp tác với các băng đảng ma túy suốt nhiều năm qua. Hai cảnh sát Mike Lowrey và Marcus Burnett (Martin Lawrence) buộc phải giải oan cho Howard, đồng thời đối đầu với tên trùm bí ẩn do Eric Dane thủ vai. Trong quá trình tìm sự thật, Lowrey và Burnett đối mặt tình huống nguy hiểm, dẫn đến nhiều sự việc dở khóc dở cười.

Quế Chi (theo Variety, Deadline)