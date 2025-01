Phim mới của Vương Hạc Đệ hút lượt xem trên K+

"Đại phụng đả canh nhân" - phim mới của Vương Hạc Đệ chiếu độc quyền trên K+ - hút khán giả nhờ đan xen đề tài trinh thám và hài hước.

Lên sóng từ 28/12/2024, dự án cổ trang Hoa ngữ đạt 26.000 điểm nhiệt, đứng thứ 5 trong danh sách phim ra mắt cùng năm của Tencent. Các chỉ số Wechat đứng nhất (289 triệu lượt); nam chính Vương Hạc Đệ đứng hạng nhất (9,21 điểm); dẫn đầu Vlinkage phim chiếu đài (85,28 điểm ); chỉ số Baidu 355.426...

Tên tuổi các diễn viên cũng tăng mạnh tại Trung Quốc, với hơn 670 tìm kiếm, trong đó có 58 từ khóa đạt hạng nhất. Khán giả nhận xét Đại phụng đả canh nhân có phong cách mới lạ, cổ trang - xuyên không nhưng vẫn đậm tính hài hước.

Nội dung xoay quanh Dương Lăng (Vương Hạc Đệ đóng), mơ làm cảnh sát nhưng thi trượt, dòng đời xô đẩy anh trở thành nhân viên bất động sản. Nhờ xuất sắc trong công việc, anh được thăng chức quản lý. Ngay khi nhậm chức, anh vô tình xuyên không vào thế giới Đại Phụng kỳ ảo.

Từ thanh niên thời hiện đại, Dương Lăng bỗng trở thành Hứa Thất An - vướng lao lý sau vụ án mất ngân lượng của triều đình phong kiến. Nhân vật đối diện loạt tình huống dở khóc dở cười.

Tạo hình của Vương Hạc Đệ. Ảnh: Tencent

Ở tập mới nhất, biên kịch khai thác câu chuyện phá án, tài ứng biến của Hứa Thất An. Nhà sản xuất đầu tư khâu dàn dựng, ngoại cảnh hoành tráng, thiết kế thế giới Đại Phụng huyền ảo. Dù chưa đọc nguyên tác, khán giả vẫn có thể nắm bắt nội dung phim.

Trước đó, Vương Hạc Đệ gây chú ý với vai giám đốc Thời Yến trong tác phẩm ngôn tình Dĩ ái vi doanh (phát trên K+). Không ít khán giả lẫn giới chuyên môn nghĩ ngôi sao lưu lượng khó đóng cổ trang. Tuy nhiên với vai "cao thủ phá án" Hứa Thất An, anh tập trung đài từ, biểu cảm, dần khiến người xem thay đổi định kiến.

Vương Hạc Đệ và bạn diễn Trương Miểu Di. Ảnh: Tencent

Vương Hạc Đệ còn ghi điểm với trường đoạn hài hước - vốn không phải sở trường của anh. Từ tù nhân nhếch nhác đến sai nha nhanh nhẹn, Hứa Thất An khiến người xem bật cười vì biết vận dụng kiến thức hóa học hiện đại vào công cuộc phá án thời cổ đại.

Ngoài ra, êkíp đánh giá Vương Hạc Đệ phối hợp ăn ý bạn diễn. Nữ chính Điền Hi Vi (vai công chúa Lâm An) xuất hiện từ tập 6, có nhiều cảnh tình tứ với Hứa Thất An. Tương tác của nam chính và dàn nữ phụ Trương Miểu Di, Lưu Mỹ Hàm cũng hút người xem.

Cảnh lãng mạn của Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi. Ảnh: Tencent

Đông Vệ