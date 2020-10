Phim mới của David Fincher tung teaser

"Mank" - phim điện ảnh mới nhất của David Fincher sau "Gone Girl" (2014) - tiết lộ những hình ảnh đầu tiên hôm 8/10.

Theo Deadline, tác phẩm kể về nhà biên kịch Herman J. Mankiewicz và quá trình sáng tạo của ông để hình thành kịch bản Citizen Kane, phim thuộc hàng kinh điển của Hollywood. Mank được giới phê bình đánh giá là ứng viên sáng giá của mùa giải thưởng năm nay.

Mank teaser Teaser "Mank" . Video: Netflix.

Phim mang nhiều ý nghĩa cá nhân với đạo diễn David Fincher. Cha ông - Jack Fincher - hoàn thành kịch bản từ năm 2003, một thời gian ngắn trước khi qua đời. David Fincher từ lâu đã muốn thực hiện dự án nhưng không nhận được sự hậu thuẫn của các hãng phim vì ông muốn quay tác phẩm ở định dạng đen trắng.

Đạo diễn kỳ cựu người Mỹ bắt đầu bấm máy dự án hồi tháng 11/2019, hoàn thành đầu tháng 2 năm nay dựa trên kịch bản của cha. Nam diễn viên gạo cội Gary Oldman giữ vai chính (Mankiewicz). Phim quy tụ dàn sao như Lily Collins, Amanda Seyfried, Tom Burke... Tác phẩm dự kiến trình chiếu trên hệ thống phim trực tuyến có trả phí từ ngày 4/12.

David Fincher, sinh năm 1962, nổi tiếng với các tác phẩm dòng phim tâm lý giật gân. Ông đứng sau thành công của nhiều tác phẩm như Seven (1995), Fight Club (1999), Zodiac (2007), The Social Network (2010), The Girl with the Dragon Tattoo (2011), Gone Girl (2014)... David Fincher từng hai lần nhận đề cử Oscar, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những đạo diễn lỗi lạc nhất hiện còn hoạt động.

Đạt Phan (theo Deadline)