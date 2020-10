Phim mới của Angelina Jolie bị công kích

"Come Away", dự án điện ảnh mới của Angelina Jolie, nhận hàng loạt bài phê bình tiêu cực dù chưa ra rạp.

Theo Hollywood Reporter, tài tử David Oyelowo, đóng chung cùng Angie trong Come Away, cho biết một nhóm người đăng loạt bài nhận xét tiêu cực về phim trên IMDB dù chưa xem. "Đối với nhà làm phim, điều đáng sợ nhất là sự bia đặt nhằm bôi xấu tác phẩm của bạn. Trong thời đại cạnh tranh, khán giả đôi khi chỉ chọn phim qua việc xem điểm trung bình trên các trang đánh giá như IMDB", Oyelowo nói hôm 29/10.

Angelina Jolie (trái) và David Oyelowo trong phim "Come Away". Video: Sundance.

David Oyelowo cho rằng nguyên nhân của sự công kích vì anh là người da màu. Anh nói: "Come Away không phải dự án đầu tiên của tôi bị tấn công. Tôi là một người da màu thường đóng các nhân vật truyền cảm hứng. Có lẽ nhiều người không thoải mái vì điều đó". Hệ thống IMDB mới đây phải khóa tính năng nhận xét về phim.

Come Away sẽ được phát sóng trực tuyến có trả phí từ ngày 13/11. Hãng phim cũng tổ chức một số suất chiếu giới hạn cho khán giả tại Mỹ. Phim là tiền truyện các bom tấn về cô nàng Alice ở xứ xở thần tiên.

Từ lâu, các chỉ số trên IMDB, Rotten Tomatoes hay Youtube đã trở thành "vũ khí" của nhiều nhóm người muốn công kích một bộ phim. Năm 2016, bản làm lại bom tấn Ghostbusters trở thành mục tiêu của một loạt bài viết phê bình phim vì thay nhân vật chính thành phụ nữ. Tác phẩm lập kỷ lục phim bị chê nhiều nhất trên IMDB. Các bom tấn như Captain Marvel hay I Am Not Your Negro cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Come Away trailer Trailer phim. Video: Sundance.

Phương Mai (theo Hollywood Reporter)