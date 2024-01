Phim kinh dị 'Quỷ cẩu' san bằng kỷ lục 'Nhà bà Nữ'

"Quỷ cẩu" - phim kinh dị Việt lên án giết mổ chó - đứng đầu phòng vé suốt một tháng, ngang kỷ lục "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, chiều 22/1, phim đạt mốc doanh thu 93 tỷ đồng, đứng đầu bảng xếp hàng phim ăn khách suốt bốn tuần liên tiếp. Trước Quỷ cẩu, phim Việt duy nhất làm được điều này là Nhà bà Nữ (Trấn Thành đạo diễn) - công chiếu dịp Tết 2023.

Cuối tuần qua (19-21/1), phim thu về gần năm tỷ đồng, vượt qua các tác phẩm nước ngoài, như Rượu cốt người (It remains) - 2,8 tỷ, Mật vụ ong (The beekeeper) - 2,5 tỷ. Sau hơn một tháng ra rạp, tác phẩm đạt hơn một triệu lượt khán giả. Box Office đánh giá Quỷ cẩu có thể đạt mốc 100 tỷ đồng, do ít phim cạnh tranh từ đây đến dịp Tết Nguyên đán.

Phân cảnh nghệ sĩ Kim Xuân, Nam Thư trong "Quỷ cẩu" Phân cảnh của nghệ sĩ Kim Xuân, Nam Thư trong "Quỷ cẩu". Video: Galaxy

Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa xúc động trước sự ủng hộ của khán giả. Anh tri ân các nghệ sĩ gạo cội nhận lời tham gia tác phẩm, như diễn viên Kim Xuân với vai bà Nga - một phụ nữ cả đời chịu đựng người chồng gia trưởng, song chính bà cũng gây ra không ít hậu quả, khiến con cháu liên lụy.

Quỷ cẩu do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện, xoay quanh gia đình làm nghề mổ chó, mỗi thành viên đảm nhận khâu quan trọng ở lò mổ. Vì không muốn nối nghiệp cha, Nam (Quang Tuấn đóng) bỏ quê làm ăn xa. Khi cha - ông Mạnh (Đào Anh Tuấn) - đột ngột qua đời, Nam dẫn bạn gái về quê lo tang sự.

Nhiều hiện tượng quỷ dị xảy ra, bóc trần bí mật liên quan từng người trong nhà. Ảo ảnh chú chó Mít liên tục xuất hiện, quấy nhiễu tâm trí Nam. Ngoài diễn viên chính, phim có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuân, Vân Dung, Kiến An, Hạnh Thúy, Quốc Quân, Nam Thư.

Nghệ sĩ Vân Dung trong phim kinh dị "Quỷ cẩu". Ảnh: Thanh Huyền

Tác phẩm có phần mở đầu kịch tính khi khai thác đề tài về truyền thuyết linh dị Chó đội nón mê. Dù vậy, phim nhận nhiều lời chê về kỹ xảo. Khi sinh vật quỷ dị xuất hiện, nhiều khán giả bật cười vì tạo hình lộ nhược điểm, thiên về đồ họa trong game. Kết phim bị bỏ ngỏ dù đạo diễn đặt ra nhiều vấn đề ở đầu tác phẩm.

Đạo diễn cho biết Quỷ cẩu là phim điện ảnh đầu tay nên không tránh khỏi sai sót. Theo anh, điều khó nhất khi làm phim kinh dị là phải khiến người xem thấy sợ từ hình ảnh đến lời thoại. "Tôi hiểu bản thân cần học hỏi, trau dồi nên sẵn lòng đón nhận góp ý khen chê để cải thiện trong tác phẩm sau", Thành Luân nói.

Đầu năm nay, thị trường phim chiếu rạp trong nước thiếu bom tấn, chỉ có một số dự án nước ngoài. Sang tháng 2, dịp Tết Nguyên đán, phim Việt bắt đầu sôi động hơn với loạt tác phẩm Mai (Trấn Thành đạo diễn), Gặp lại chị Bầu (Nhất Trung), Sáng đèn (HoàngTuấn Cường), Trà (Lê Hoàng).

Mai Nhật