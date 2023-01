Phim kinh dị 'M3GAN' gây chú ý phòng vé

MỹPhim kinh dị "M3GAN" gây chú ý với doanh thu 30,2 triệu USD tuần qua trong bối cảnh bom tấn "Avatar 2" tiếp tục dẫn đầu phòng vé.

Theo Variety, dự án kinh dị của nhà Blumhouse đạt doanh thu vượt kỳ vọng của giới chuyên môn với hơn 3.500 suất chiếu tại các rạp Bắc Mỹ. Ở thị trường quốc tế, M3GAN - viết tắt của Model 3 Generative Android - kiếm thêm 14,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 45 triệu USD.

Nhân vật robot trong phim kinh dị "M3GAN". Ảnh: Universal

Trước đó, các đơn vị theo dõi phòng vé dự đoán phim đạt doanh thu mở màn khoảng 17 đến 20 triệu USD ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nhờ phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả, tác phẩm nhanh chóng thu hút đông đảo người mua vé. Chỉ sau tuần đầu ra mắt, M3GAN đã sinh lời khi tổng kinh phí sản xuất chỉ khoảng 12 triệu USD.

M3GAN xoay quanh con robot cùng tên do kỹ sư Gemma thiết kế nhằm phụ giúp các bậc phụ huynh trông nom và chăm sóc con cái. Nó có thể lắng nghe, quan sát và hiểu được hành động của con người. Để thử nghiệm, Gemma cho M3GAN làm bạn với cháu gái tám tuổi của mình. Tuy nhiên, quyết định này dẫn đến những hậu quả cô không thể lường trước.

Bộ phim nhận "mưa" lời khen từ giới phê bình, đạt điểm tươi 93% trên tổng 153 bài đánh giá theo thống kê của Rotten Tomatoes. Jim Orr - giám đốc phát hành của Universal - cho biết: "Hãng Blumhouse và nhà sản xuất James Wan đã mang đến một bộ phim tuyệt vời. Nó thú vị, đáng sợ và hấp dẫn. Cả cộng đồng phim đang bàn tán về dự án này".

m3gan trailer Trailer "M3GAN". Video: Universal

Tuy nhiên, sức hút của M3GAN không đủ chiếm ngôi đầu phòng vé của Avatar: The Way of Water. Bom tấn do đạo diễn James Cameron thực hiện thu thêm 45 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và tiếp tục dẫn đầu ở tuần thứ tư liên tiếp. Với doanh thu 1,708 tỷ USD, phần hai thương hiệu Avatar hiện đứng hạng bảy trong danh sách những phim ăn khách nhất mọi thời.

Thành công của M3GAN và Avatar 2 được đánh giá là dấu hiệu tốt cho phòng vé Bắc Mỹ đầu năm. Trong năm 2022, chỉ có bốn tuần xuất hiện hai bộ phim cùng đạt doanh thu trên 30 triệu USD. Tất cả xảy ra vào dịp mùa phim hè, khi các hãng lớn tung nhiều bom tấn ra rạp. M3GAN cũng là tác phẩm đầu tiên kể từ The Devil Inside (2012) đến nay có doanh thu tuần đầu tiên năm mới vượt mốc 30 triệu USD.

Đạt Phan