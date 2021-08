Phim kinh dị 'Candyman' dẫn đầu phòng vé

Bắc Mỹ"Candyman" - do Jordan Peele viết kịch bản - đạt doanh thu mở màn 22,4 triệu USD, dẫn đầu phòng vé tuần qua.

Trailer Candyman Trailer "Candyman". Video: Universal

Theo Deadline, phim kinh dị 18+ của nữ đạo diễn Nia DaCosta và biên kịch Jordan Peele đạt doanh thu vượt mức mong đợi. Jim Orr - Giám đốc mảng phát hành phim tại thị trường nội địa của hãng Universal - cho biết: "DaCosta đã tạo ra một bộ phim giật gân hấp dẫn và nhận sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Màn ra mắt của Candyman vượt xa dự đoán của các chuyên gia trong ngành. Phim cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Chúng tôi kỳ vọng tác phẩm kéo dài thành tích tốt tại phòng vé".

Candyman là bản hậu truyện của bộ phim cùng tên năm 1992 của đạo diễn Bernard Rose. Nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Jordan Peele (Get Out, Us) trực tiếp chỉ đạo sản xuất và viết kịch bản dựa trên một số truyện ngắn của nhà văn Clive Barker. Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett và Colman Domingo. Các ngôi sao từng đóng bản phim năm 1992 như Vanessa Williams, Tony Todd hay Virginia Madsen cũng góp mặt.

Phim kể về Anthony McCoy, một nghệ sĩ hình ảnh sống tại Chicago, Mỹ. Anh yêu giám đốc phòng tranh tên Brianna Cartwright. Trong một bữa tiệc, hai người lắng nghe câu chuyện bí ẩn về Helen Lyle, một nữ sinh viên bị ma nhập và trở thành kẻ giết người hàng loạt trong thập niên 1990. McCoy quyết định tìm đến nơi xảy ra các vụ giết người để tìm cảm hứng sáng tạo. Anh tìm hiểu câu chuyện về hồn ma Candyman và sáng tạo ra nhiều tác phẩm thú vị xung quanh đề tài này. Tuy nhiên, McCoy dần phát hiện mối quan hệ giữa anh và Halen Lyle trong quá khứ.

Giới chuyên môn nhận xét doanh thu tốt của Candyman tạo động lực cho các nhà làm phim kinh dị. Tác phẩm có ngân sách khoảng 25 triệu USD. Candyman nhiều khả năng sẽ sinh lãi trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ. Phim hiện đạt điểm tươi 85% trên trang Rotten Tomatoes cùng nhiều lời khen từ giới phê bình, khán giả.

Đạt Phan (theo Deadline)