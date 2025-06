Phim kinh dị '28 Years Later' nhận phản hồi tốt

Phim kinh dị "28 Years Later" gây bất ngờ với giới chuyên môn nhờ nội dung xúc động, góc máy sáng tạo và diễn xuất của dàn diễn viên.

Sau thành công của 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), thương hiệu kinh dị tái xuất với phần hậu truyện 28 Years Later, lấy bối cảnh 28 năm sau thảm họa ở nước Anh. Phim của đạo diễn Danny Boyle theo chân cậu bé tên Spike (Alfie Williams đóng) xuyên qua vùng đất đầy xác sống để tìm bác sĩ để cứu chữa cho mẹ.

Trailer '28 Years Later' Trailer "28 Years Later", công chiếu trong nước ngày 20/6. Video: Galaxy Links

Tác phẩm đạt 90% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes, phần lớn nhà phê bình cho rằng phim không dừng lại ở việc hù dọa mà gợi nhiều suy ngẫm về xã hội. Yếu tố kinh dị xuất hiện xuyên suốt phim, phía sau đó là phép ẩn dụ về cách thế hệ trẻ đối phó những hỗn loạn của thế giới hậu tận thế. David Rooney của The Hollywood Reporter bình luận: "Một điều đáng khen của 28 Years Later là không lạm dụng những câu chuyện trong phần trước mà sẵn sàng xây dựng câu chuyện mới".

Hậu trường phim kinh dị '28 Years Later' Hậu trường phim "28 Years Later". Video: Sony Pictures Vietnam

Màn thể hiện của diễn viên Alfie Williams, 14 tuổi, thu hút sự chú ý. Cậu bé cho thấy thực lực diễn xuất qua những trường đoạn chiến đấu với thây ma, bộc lộ nỗi sợ qua ánh mắt. Trang Bleeding Cool nhận xét: "Mọi người đều tuyệt vời, nhưng Williams là người nổi bật nhất".

Nhà quay phim Anthony Dod Mantle ghi lại sự đối lập giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nỗi đáng sợ của những sinh vật kỳ lạ luôn rình rập loài người. Theo IGN, phim chủ yếu được ghi hình bằng iPhone 15. Có lúc, 20 chiếc điện thoại được sử dụng cho cảnh quay hiệu ứng "bullet time", tạo ra cảm giác thời gian bị chậm lại hoặc đứng yên trong khi camera di chuyển xung quanh vật thể, ghi lại hành động từ nhiều góc độ.

Tạo hình của Aaron Taylor-Johnson trong "28 Years Later". Ảnh: Sony Pictures

Tuy nhiên, điểm trừ nằm ở nhịp điệu không đồng đều khi chia cốt truyện thành hai phần: trên đảo và đất liền. Nhiều khán giả cho rằng cái kết có phần đột ngột, gây thất vọng. Nửa sau phim chuyển sang thể loại hài châm biếm, thay đổi tông màu, hình ảnh so với đoạn đầu.

28 Days Later là loạt phim kinh dị dựa trên ý tưởng của Alex Garland. Nội dung xoay quanh sự bùng phát của virus Rage, khiến những người bị nhiễm tìm cách giết những người khác. Các phim tập trung vào tác động của dịch bệnh, hậu quả của nó đối với xã hội. Hai phần nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình và thành công ở phòng vé, đạt hơn 230 triệu USD so với kinh phí khiêm tốn (8-15 triệu USD).

Quế Chi (theo Rotten Tomatoes)