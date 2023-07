Phim khai thác vụ kiện Johnny Depp và Amber Heard

Phim tài liệu "Depp v. Heard" lấy chủ đề vụ kiện phỉ báng của hai diễn viên, chiếu trên Netflix trong tháng 8.

Trailer phim 'Depp v. Heard' Trailer phim được Netflix phát hành hôm 26/7. Phim dự kiến lên sóng Netflix vào ngày 16/8. Video: Netflix

Mở đầu đoạn trailer dài hơn hai phút, khi được hỏi về lý do có mặt tại tòa, Depp và Heard lần lượt trình bày "cô Heard cáo buộc tôi lạm dụng" và "chồng cũ kiện tôi".

Tiếp đó là các cảnh từ phiên tòa tại Fairfax, Virginia, bắt đầu vào tháng 4/2022 và kết thúc tháng 6 cùng năm. Cụ thể là các phần cung cấp lời khai của hai diễn viên, phát biểu của các luật sư cũng như diễn biến bên ngoài tòa án. Đã có một số phim tài liệu cùng chủ đề, nhưng đây là lần đầu tiên lời khai của hai người được đặt cạnh nhau. Theo Tudum, trang web đồng hành với Netflix, ba phần phim sẽ cung cấp "một cái nhìn tổng quan trung lập về những gì xảy ra khi tòa án dư luận bắt đầu làm lu mờ thực tế".

Poster phim "Depp v. Heard". Ảnh: Netflix

Đan xen còn có ý kiến của các nhà bình luận như nhà báo của tờ The Sun Piers Morgan. Họ phân tích vụ kiện và đánh giá tác động của việc phát trực tiếp phiên tòa tới kết quả vụ án. Phản ứng của công chúng trên các phương tiện truyền thông xã hội như YouTube và TikTok cũng được đưa lên phim.

Cuối trailer là câu hỏi của một người dẫn chương trình: "Đâu mới là sự thật?".

Phim gồm ba phần, do Emma Cooper làm đạo diễn. Bà từng chỉ đạo một phim tài liệu khác của Netflix là The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (2022).

Theo CNN, Johnny Depp và Amber Heard đều không tham gia dự án này và cả hai vẫn chưa bình luận gì về bộ phim.

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết về vấn đề bạo lực gia đình của Amber Heard trên tờ Washington Post năm 2018, một năm sau khi họ ly hôn. Tuy cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử vẫn bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Hai người sau đó bước vào cuộc chiến pháp lý với kết quả là chiến thắng thuộc về ngôi sao của loạt phim Cướp biển vùng Caribbe (Pirates of the Caribbean).

Trước loạt phim tài liệu của Netflix, BBC News đã tung ra Reputation: Depp v Heard, còn Channel 5 phát hành phim Depp vs Heard: Winners and Losers cùng trong tháng 6/2022. Tháng 9 năm đó, Discovery+ phát sóng Johnny vs Amber: The US Trial. Ngoài ra còn có phim truyện Hot Take: The Depp/Heard Trial chiếu trên nền tảng phim trực tuyến Tubi, do Guy Nicolucci viết kịch bản và Sara Lohman đạo diễn.

Duy Quang