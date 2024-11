Phim Iran thắng lớn ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

Bộ "Hard Shell" (Vỏ bọc) của Iran thắng ba giải quan trọng tại bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, tối 11/11.

Tác phẩm nhận giải phim dài, đạo diễn và nam chính xuất sắc. Hard Shell nói về Samir, một cậu bé tuổi thành niên phải lòng Leila, cô gái từng là diễn viên múa bị chính quyền cấm biểu diễn. Bố của Samir sau đó đã phát hiện ra nhiều bí mật liên quan tham nhũng, khiến cuộc sống gia đình đảo lộn.

Majid-Reza Mostafavi, 40 tuổi, đạo diễn phim, từng giành nhiều giải thưởng ở Iran và quốc tế. Diễn viên Payman Maadi, 54 tuổi, giành giải Nam chính xuất sắc, là nhà biên kịch người Mỹ gốc Iran.

Diễn viên Payman Maadi của phim "Hard Shell" nhận giải "Nam chính xuất sắc". Ảnh: Anh Vũ

Tiina Tauraite, phim 8 Views of Lake Biwa của Estonia, giành giải Nữ chính xuất sắc. Phim nói về cô gái Hanake, sống ở một làng chài bên bờ biển, nơi vừa trải qua thảm kịch.

Phim Liar của Nga thắng giải của Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á. Phim dựa trên cuốn sách của nhà văn Israel Ayelet Gundar-Goshen, kể về Eva, cô gái 17 tuổi, bỗng dưng nổi tiếng sau khi tố một ca sĩ quấy rối tình dục mình. Từ một người bình thường, Eva được xem như anh hùng của nhiều thiếu nữ. Thế nhưng cuối cùng, cô thừa nhận đã nói dối.

Diễn viên Ngọc Xuân phim "Ngày xưa có một chuyện tình" nhận giải Triển vọng. Ảnh: Anh Vũ

Ngọc Xuân của phim Ngày xưa có một chuyện tình, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, thắng giải Triển vọng. Đây là phim dài duy nhất của Việt Nam dự liên hoan.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ bảy diễn ra từ ngày 7 đến 11/11, quy tụ 117 tác phẩm của 51 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có 10 phim dài, 19 phim ngắn, bảy phim trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Đức, 38 phim trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới và 34 phim Việt Nam đương đại. 10 phim dài sẽ tranh giải Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam, nữ chính xuất sắc, Giải thưởng của Ban Giám khảo.

Năm 2022, Paloma của Brazil giành giải Phim xuất sắc. Phim Việt Nam về tục tảo hôn - Khu rừng của Páo - là Phim ngắn xuất sắc.

Sự kiện lần đầu tổ chức năm 2010, sau đó tiếp diễn hai năm một lần với tên viết tắt là Haniff (Hanoi International Film Festival). Liên hoan phim từng có sự góp mặt của nhiều sao quốc tế như hai tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ - Trương Gia Huy (2010), nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Min Hee (2012), nam diễn viên Go Soo (2014), David Wenham (2018, từng tham gia loạt phim The Lord of the Rings). Năm 2020, Haniff không được tổ chức vì Covid-19.

Các giải thưởng chính của Haniff lần bảy Phim xuất sắc: Hard Shell (Iran) Đạo diễn xuất sắc: Majid-Reza Mostafavi, phim Hard Shell (Iran) Nam diễn viên xuất sắc: Payman Maadi, phim Hard Shell (Iran) Nữ diễn viên xuất sắc: Tiina Tauraite, phim 8 Views of Lake Biwa (Estonia) Giải của ban giám khảo cho phim dài: 8 Views of Lake Biwa (Estonia) Phim ngắn xuất sắc: A Bird Flew (Colombia) Đạo diễn phim ngắn xuất sắc: Nasim Forough, phim Typesetter (Iran) Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh Châu Á (AFCNet): Liar (Nga)

Hà Thu