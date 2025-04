"Uncle Mum" khiến khán giả chú ý vì xây dựng kịch bản đàn ông mang thai, phản ánh các xung đột trong cuộc sống hiện đại.

Tác phẩm ra mắt trên Viu TV ngày 14/4, nam chính Trần Vĩnh Phát (Huỳnh Đức Bân đóng) làm nghề lái taxi, cảm thấy tháng ngày vô vị vì không mục đích sống. Lái xe gây tai nạn, Trần Vĩnh Phát qua đời nhưng linh hồn xâm chiếm các đặc điểm sinh lý của Chu Vĩ Trình (Dư Hương Ngưng), còn Vĩ Trình trở thành hồn ma không chủ. Vĩ Trình mang thai, Trần Vĩnh Phát trải nghiệm mọi cảm xúc khi có bầu, sinh con, chuyện vợ chồng, mẹ chồng - con dâu.

Phim Hong Kong gây chú ý với nội dung đàn ông mang thai Huỳnh Đức Bân diễn cảnh khám thai. Video: Viu TV

Tác phẩm được kể theo lối hài hước, không dựng kịch bản bi kịch. Ngày 22/4, chủ đề "Đàn ông mang thai trong phim Hong Kong" vào danh sách được quan tâm nhất Weibo. Nhiều khán giả cho biết tình tiết không mới lạ nhưng đặt trong toàn bộ câu chuyện, phim phản ánh các vấn đề trong xã hội hiện đại.

Theo góc nhìn của Trần Vĩnh Phát, tác phẩm thể hiện áp lực của cả phụ nữ và đàn ông trong gia đình, nơi làm việc. Các chủ đề mưu sinh, ngoại tình, nuôi dạy con được khắc họa gần đời thực.

Theo Zhonghua wang, tác phẩm thành công không chỉ ở lối kể chuyện mà còn tạo đồng cảm của khán giả ở cách giải quyết vấn đề. Nam chính Trần Vĩnh Phát ban đầu kháng cự, dần dần biến chuyển tâm lý theo hướng chấp nhận thay đổi để làm mẹ, qua đó thể hiện góc nhìn mới về sự "phân công công việc theo giới tính".

Dư Hương Ngưng và Huỳnh Đức Bân trong "Uncle Mum". Ảnh: Viu TV

Trên Takungpao, Huỳnh Đức Bân nói khi đóng Trần Vĩnh Phát, cảm giác đầu tiên của anh là "hóa ra làm phụ nữ nhiều phiền phức thế này". Càng diễn, tài tử càng nhận ra "làm phụ nữ không dễ chút nào". Đức Bân 62 tuổi, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong, từng tham gia Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng, Thâm cung nội chiến, Lấy chồng giàu sang, Chí Minh và Xuân Kiều, Phong Vân 2, Nam nhi bản sắc, Câu chuyện cảnh sát 2004, Hàn chiến 2.

Nữ chính Dư Hương Ngưng 32 tuổi, từng đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng 2024 với phim Bạch nhật chi hạ. Cô còn được giới chuyên môn đánh giá tích cực diễn xuất ở phim Sisterhood, Men On The Dragon, Far Far Away.

Như Anh (theo Takungpao)