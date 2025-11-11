Phim 'Hoàn Châu' - minh tinh hiện đại lạc ở Tử Cấm Thành

Phim ngắn Trung Quốc "Hoàn Châu" xoay quanh diễn viên thời hiện đại xuyên không về thời Thanh, bảo vệ Tiểu Yến Tử.

Series ra mắt ngày 7/11, nữ chính là Lâm Túy Túy (Hồ Liên Hinh đóng) - ngôi sao hàng đầu làng giải trí ở thời hiện đại. Sau một cú ngã, Lâm Túy Túy quay ngược về thời kỳ vua Càn Long, làm cung nữ. Ở đây, nàng vừa tìm cách sinh tồn khi luôn bị hoàng hậu đe dọa, vừa bảo vệ Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy.

'Hoàn Châu' 2025 - minh tinh hiện đại lạc trong Tử Cấm Thành Lâm Túy Túy vấp phải dây, xuyên không về thời Thanh, gặp Cảnh Uyên ở tập một "Hoàn Châu". Video: Mango TV

Trong phim ngắn, Lâm Túy Túy trở thành nữ chính, trục chính câu chuyện xoay quanh mối tình giữa cung nữ và quan triều đình Cảnh Uyên (La Nhất Châu đóng). Túy Túy gặp rắc rối vì hoàng hậu muốn Cảnh Uyên nên duyên với Hoàn Châu cách cách (tức Tiểu Yến Tử), nhằm đạt được mưu đồ củng cố địa vị trong cung. Phim còn làm nổi bật tình bạn giữa ba cô gái Lâm Túy Túy, Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vi.

Tác phẩm gồm 30 tập, thời lượng mỗi tập hơn 10 phút, chuyển thể tiểu thuyết Hoàn Châu cách cách của nhà văn Quỳnh Dao. Con dâu nhà văn - Hà Tú Quỳnh - làm nhà sản xuất. Trên diễn đàn Douban, nhiều khán giả nhận xét phim tiết tấu nhanh, nội dung khác so với bản truyền hình song giữ lại những đoạn chủ chốt như Tiểu Yến Tử vào cung để giúp Hạ Tử Vy tìm cha, chuyện tình Nhĩ Khang - Hạ Tử Vy.

Lâm Túy Túy và Cảnh Uyên trong "Hoàn Châu". Ảnh: Mango TV

Theo Sohu, về chế tác, Hoàn Châu chỉn chu về phục trang, đạo cụ, biên kịch so với nhiều phim ngắn những năm gần đây. Nội dung bám sát thị hiếu giới trẻ, diễn xuất của dàn sao phù hợp tính cách nhân vật. Tuy nhiên, hình thức thể hiện chưa sáng tạo, thiếu sự mới mẻ về cách kể chuyện.

Nữ chính Hồ Liên Hinh 25 tuổi, hoạt động giải trí 5 năm, từng đóng Nhân thế gian, Hồ yêu tiểu hồng nương, Thám tử phố Tàu 2020. Nam chính La Nhất Châu tốt nghiệp Học viện Hý kịch trung ương, đóng phim từ năm 2019. Anh nổi tiếng năm 2021 khi tham gia show thực tế về âm nhạc - Thanh xuân có bạn. Ngoài ca hát, Nhất Châu từng đóng các phim Đại sinh ý nhân, Chân tâm anh hùng, Hậu lãng (diễn cùng Triệu Lộ Tư).

Tiểu Yến Tử (Kim Tử Tuyền đóng) và Ngũ a ca (Yên Hủ Gia). Ảnh: Mango TV

Nhà văn Quỳnh Dao (1938-2024) ra mắt tiểu thuyết Hoàn Châu cách cách năm 1997, xoay quanh tình yêu, tình bạn của cô gái ngây thơ, nghịch ngợm Tiểu Yến Tử. Nàng vô tình trở thành công chúa trong cung đình nhà Thanh, nên duyên với hoàng tử Ngũ a ca.

Từ Viên Ngật Na và Viên Tử Minh đóng Hạ Tử Vi, Nhĩ Khang. Ảnh: Mango TV

Cuối thập niên 1990, đầu 2000, Quỳnh Dao chuyển thể tiểu thuyết thành ba phần phim Hoàn Châu cách cách, trong đó, hai phần đầu gây sốt tại châu Á, tạo bệ phóng cho dàn diễn viên Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng. Theo Sina, chỉ riêng phim truyền hình này, Quỳnh Dao thu về hơn 500 triệu nhân dân tệ (68,7 triệu USD) bản quyền chuyển thể, phát sóng. Nhà văn qua đời năm 2024, các vấn đề về phát hành tiểu thuyết, tác quyền sách Quỳnh Dao do con dâu bà phụ trách.

Như Anh