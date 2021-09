Phim hậu tận thế của Tom Hanks tung trailer

Tài tử Tom Hanks vào vai kỹ sư robot tìm cách sống sót ở thời hậu tận thế trong phim khoa học viễn tưởng "Finch".

Trailer phim "Finch" Trailer "Finch". Phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/11 trên Apple TV+. Nguồn: Youtube Apple TV

Ngày 20/9, Apple TV tung trailer đầu tiên hé lộ nội dung phim. Hanks vào vai Finch, kỹ sư chuyên chế tạo rô bốt, người duy nhất còn sống sau vụ thảm họa biến thế giới thành vùng đất chết. Anh trốn trong hầm dưới lòng đất cùng chú chó Goodyear và người máy Jeff (Caleb Landry Jones) do anh chế tạo. Tuy nhiên, bộ ba phải rời nơi trú ẩn khi một cơn bão cát ập đến đe dọa tính mạng. Suốt hành trình, nhóm Finch đối diện hàng loạt thử thách chết người như thời tiết khắc nghiệt, bức xạ tia cực tím, nhiệt độ nóng dần...

Video cũng cho thấy bối cảnh hậu tận thế trong phim. Nhiều cảnh quay tái hiện Trái Đất là vùng đất trống giống những hành tinh như Mặt Trăng hay Sao Hỏa. Không khí phim gợi nhớ I Am Legend (2007). Khi Finch tiến vào trung tâm, ôtô xếp bừa bãi trên đường, xung quanh là những tòa nhà cao tầng bỏ hoang.

Đạo diễn là Miguel Sapochnik - từng làm Game of Thrones và True Detective. Kịch bản do Craig Luck và Ivor Powell chấp bút. Luck cũng là giám đốc sản xuất cùng Sapochnik, Robert Zemeckis, Miguel, Adam Merims, Andy Berman, Frank Smith, Naia Cucukov. Dàn diễn viên còn có: Samira Wiley, Skeet Ulrich và Laura Harrier.

Tạo hình Tom Hanks trong phim. Ảnh: Apple TV

Dự án ban đầu tên Bios, được Universal Pictures công bố từ tháng 10/2017, dự kiến ra mắt tháng 10 năm ngoái nhưng bị hoãn vì đại dịch. Sau đó, Apple TV+ mua lại tác phẩm nhằm phát triển nội dung gốc cho kênh. Bên cạnh Finch, hãng cũng mua lại nhiều phim như Killers of the Flower Moon, Coda, Swan Song, Sharper hay The Tragedy of Macbeth.

Finch là dự án điện ảnh duy nhất của Tom Hanks ra mắt năm nay. Năm ngoái, ông liên tục xuất hiện trong ba tác phẩm Greyhound, Borat Subsequent Moviefilm và News of the World.

Sơn Phước (Theo EW)