Phim hành động 'Domino' nguy cơ lỗ nặng

"Domino: Lối thoát cuối cùng" - phim hành động Việt quay ở Mỹ - đạt doanh thu chỉ hơn 500 triệu đồng, nguy cơ lỗ nặng.

Phim thu về 550 triệu đồng sau tám ngày, là một trong những dự án Việt mở màn kém nhất năm. Hôm 19/10, tác phẩm chỉ bán được khoảng 100 vé trong ngày, với 125 suất chiếu toàn quốc, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Domino lép vế trước các phim ra rạp cùng dịp, như Cô dâu hào môn (Vũ Ngọc Đãng), phim kinh dị Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2.

Trailer 'Domino: Lối thoát cuối cùng' Trailer "Domino: Lối thoát cuối cùng" (dán nhãn 18+). Video: CGV

Tác phẩm đứng trước nguy cơ rời rạp sớm. Không tiết lộ kinh phí, đạo diễn Huy Cương cho biết phim được đầu tư ở mức cao do có nhiều cảnh hành động. Vì bối cảnh chủ yếu tại Mỹ, êkíp phải hợp tác đội ngũ chuyên gia quốc tế, áp dụng nhiều công nghệ quay. "Tôi từng kỳ vọng nhiều về doanh thu với dự án đầu tay, song cũng chuẩn bị tinh thần nếu phim thua lỗ. Tôi động viên bản thân và êkíp đừng quá buồn, học cách chấp nhận vì đã nỗ lực hết mình", đạo diễn nói.

Tác phẩm xoay quanh cuộc đối đầu của những tổ chức xã hội đen tại Mỹ. Là con trai của một ông trùm, An (Thuận Nguyễn đóng) vốn có cuộc sống êm đềm ở Việt Nam, làm giám đốc truyền thông một công ty. Sau khi cha qua đời đột ngột ở Mỹ, An vô tình bước vào trận tranh quyền đoạt vị của nhiều băng đảng, trong đó có nhóm do Hoàng Thế (Huỳnh Anh Tuấn đóng) cầm đầu. Ban đầu, anh không muốn dính líu, song sau cái chết của một nhân vật, An cùng các cộng sự (Quốc Cường, Henry Vig Nguyễn đóng) quyết tâm trả thù.

Thuận Nguyễn trong vai An - con trai ông trùm băng đảng người Việt trên đất Mỹ. Ảnh: Vân Khánh

Phim mắc nhiều lỗi kịch bản lẫn lời thoại. Câu chuyện các phe phái đấu đá thiếu tình tiết hấp dẫn, mới lạ, đi vào lối mòn của nhiều tác phẩm cùng thể loại. Quá trình chuyển biến tâm lý của An còn khiên cưỡng, mang nặng tính sắp đặt. Khi thay cha trở thành thủ lĩnh băng đảng, nhân vật dễ dàng "điều binh khiển tướng" dù trước đó không nhiều kinh nghiệm trên giang hồ.

Tác phẩm đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Thuận Nguyễn - diễn viên chính, sau Người vợ cuối cùng (năm 2023, Victor Vũ đạo diễn). Anh 32 tuổi, tốt nghiệp ngành Diễn viên, trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, từng giành giải Á vương cuộc thi Nam vương toàn cầu 2017. Anh có nhiều năm hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Năm 2022, Bẫy ngọt ngào - phim Thuận Nguyễn đóng cùng Minh Hằng, Bảo Anh - đạt hơn 70 tỷ đồng, là tác phẩm Việt có doanh thu cao thứ hai trong năm. Cuối năm 2022, anh đóng phản diện trong Thanh Sói của Ngô Thanh Vân.

Từ đầu năm, ngoài một số phim đạt doanh thu cao như Mai, Lật mặt 7, nhiều dự án "ngã ngựa". Quý cô thừa kế 2 - vợ chồng diễn viên Trang Nhung, đạo diễn Hoàng Duy thực hiện - chỉ đạt sáu tỷ đồng, dù phải thu 40 tỷ đồng mới hòa vốn. Sáng đèn - phim về cải lương xưa - chung tình trạng ế vé với ba tỷ đồng. Đóa hoa mong manh (Mai Thu Huyền đạo diễn) chỉ đạt 430 triệu đồng, sớm rời rạp.

Mai Nhật