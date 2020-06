Phim hành động của Netflix bị chê thậm tệ

"The Last Days of American Crime" vào top phim được xem nhiều trên Netflix, nhưng không nhận đánh giá tích cực nào trên Rotten Tomatoes.

Tác phẩm của đạo diễn Olivier Megaton xoay quanh những ngày đen tối của nước Mỹ, trước khi chính phủ dùng sóng âm kiểm soát não bộ người dân nhằm triệt tiêu tội phạm. Bộ ba gồm tên cướp ngân hàng Graham Bricke (Edgar Ramírez), con trai trùm xã hội đen Kevin Cash (Michael C. Pitt) và nữ hacker Shelby Dupree (Anna Brewster) bắt tay thực hiện vụ cướp một tỷ USD từ chính phủ để trốn sang Canada trước khi hệ thống sóng âm có hiệu lực.

Trailer The Last Days of American Crime Trailer phim.

Ra mắt từ ngày 5/6 , The Last Days of American Crime - do Netflix sản xuất - dẫn đầu về lượt xem trong tuần trên nền tảng này. Ở Việt Nam, tác phẩm cũng nằm trong top 5 ăn khách nhiều ngày gần đây. Tuy nhiên trên Rotten Tomatoes, phim không nhận được đánh giá tích cực nào, với điểm số trung bình là 2.24 (thang 10) và nhiều lời chê nặng nề. Trang này tóm ý kiến về phim bằng lời mỉa mai: "Tội ác này (tức "Crime" - tên phim) là sự trừng phạt (cho những người xem nó)". Trên Metacritic, phim chỉ được chấm 16 điểm trên 100. Trên trang IMDb, phim chỉ được đánh giá điểm 3,6 (trên 10) với những bình luận như "không thể chấp nhận nổi" hay "tội ác thực sự chính là bộ phim này".

Cây viết Bilge Ebiri của Vulture gọi tác phẩm là mớ hỗn độn, không thể tưởng tượng được. David Ehrlich của tờ IndieWire cho rằng: "Tài năng của Édgar Ramírez và Michael Pitt bị lãng phí trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng cực kỳ ngốc nghếch về tương lai của chủ nghĩa phát xít Mỹ".

Peter Debruge của Variety cũng chỉ trích rằng bộ phim "đẫm máu, thừa thãi tình tiết và thường xuyên không mạch lạc". Pablo O. Scholz của tờ Clarin tại Tây Ban Nha mỉa mai: "Nếu bạn tiếp tục xem The Last Day of American Crimes thì đó là vì bạn không có điều gì hay ho để làm".

Tác phẩm mang một số yếu tố gợi nhớ thương hiệu phim kinh dị The Purge (khi nước Mỹ trải qua một ngày hỗn loạn) và series Money Heist (kể về một vụ cướp táo tợn). Tuy nhiên, các tình tiết được thể hiện rối rắm, không mạch lạc. Ảnh: Netflix.

Được trông chờ là một trong những bộ phim tạo bứt phá cho Netflix vào mùa hè, The Last Days of American Crimes gây thất vọng về kịch bản. Megaton muốn thực hiện một bộ phim khoa học viễn tưởng mang ý tưởng "đao to búa lớn" về cách ngăn chặn tội phạm ở các cường quốc. Đạo diễn từng nói về dự án: "Hãy xây dựng một hệ thống kiểm soát tâm trí người dân, tước bỏ quyền của cảnh sát mà không cần biết đến hậu quả". Tuy nhiên, cách khai triển ý tưởng trong phim nửa vời.

Kế hoạch của bộ ba được xây dựng phức tạp nhưng sau đó mạch phim sa lầy vào những tình tiết thừa như chuyện tình tay ba, sự trả đũa qua lại của các băng đảng tội phạm. Megaton nhồi nhét nhiều tình tiết nhưng không giải quyết triệt để. Ban đầu, tình tiết sóng âm điều khiển tâm trí người gây tò mò cho khán giả, gợi ra một số ẩn dụ về khoảng cách giữa chính phủ và người dân. Nhưng sau đó, yếu tố này chỉ làm nền cho các cảnh bạo lực, rượt đuổi bằng xe hơi. Một số tuyến nhân vật được giới thiệu từ đầu nhưng hoàn toàn bị quên lãng ở các hồi sau.

The Last Day of American Crime còn bị cho là thất bại vì ra mắt không đúng lúc. Variety đánh giá một phân cảnh tàn khốc trong phim - khi cảnh sát bóp cổ Shelby - quá hung bạo, gây liên tưởng đến sự kiện đau lòng ngoài đời của George Floyd, vô tình gây khó chịu cho người xem. Gần đây, Mỹ đang căng thẳng về nhân quyền, phân biệt chủng tộc và mâu thuẫn gay gắt giữa người dân và cảnh sát.

Phúc Nguyễn